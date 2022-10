Ecco Cyberpunk Edgeramen, ma è solo per Kojima

Cyberpunk 2077 è stato da poco affiancato da Cyberpunk Edgerunners, la serie Netflix ambientata nello stesso universo del gioco, in grado di ottenere un ottimo successo di critica e pubblico.

Il gioco di CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, è stato infatti la fonte di ispirazione di uno show animato davvero interessante, grazie anche e soprattutto a uno stile estetico al top.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che «lo sforzo congiunto di CD Projekt RED e Studio Trigger ha sicuramente dato i frutti sperati: Cyberpunk Edgerunners è eccezionale sia per quanto riguarda l’animazione che lo stile scelti, grazie anche a una storia che non sfigurerebbe nel videogioco originale.»

Ora, dopo aver visto la serie ed esserne rimasto colpito, sembra proprio che il papà di Metal Gear Solid, Hideo Kojima, abbia ricevuto un gran bel regalo a tema da parte di CDPR.

Via Twitter, Kojima-san ha pubblicato alcune foto di un ramen a tema Cyberpunk davvero molto speciale, esprimendo tutta la sua felicità.

«CD Projekt RED mi ha inviato una speciale scatola di ramen ‘Edge Ramen‘, un articolo speciale per i ‘Cyberpunk Edgerunners’», ha scritto il buon Hideo nel suo post.

«Illustrazione di Ilya! Le bacchette brillano! Cambiano colore! È utile! Tutto questo è davvero Edge! Grazie! Per avere un riferimento in scala, ci ho messo dentro una ciotola di Donbei.»

