Cyberpunk 2077, Night City diventa ancora più realistica e multilingue grazie ai fan

Night City è l’ambientazione centrale dell’universo di Cyberpunk 2077 e, fin dalla sua nascita nel gioco di ruolo da tavolo, è stata rappresentata come un fulcro cosmopolita di innumerevoli culture diverse.

Ora, come riportato da PC Games N, un altro appassionato ha deciso di aggiungere alcune interessanti novità legate alla lingua per quanto riguarda i personaggi e le bande presenti a Night City.

Il modder Nicottn ha creato una serie di mod “Cosmopolitan Night City” che aggiungono lingue native per vari personaggi. Troviamo infatti opzioni per la lingua spagnola per personaggi come Jackie Welles e Judy Alvarez, per il francese per quanto riguarda il capo della banda dei Voodoo Boys Maman Brigitte e il suo luogotenente Placide, e anche il polacco per Misty Olszewski, la ragazza di Jackie che diventa la custode di V all’inizio della storia.

Tra le modifiche del modder, anche un cambio di battute dei membri dei Tyger Claws, in modo che siano tutte pronunciate in giapponese, mentre un’altra fa sì che tutti i Valentinos (e non solo i PNG casuali) parlino spagnolo.

Nicottn ha spiegato che l’idea è quella di rendere Night City più coinvolgente: del resto, visitare una qualsiasi grande città nel mondo reale significa sentire un gran numero di lingue diverse mentre si cammina di quartiere in quartiere.

Ad ogni modo, la mod di Nicotnn è disponibile gratuitamente su Nexus Mods, sia singolarmente che come parte di una collezione completa.

