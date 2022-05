Dying Light vi regala gratis la Enhanced Edition, con l’aggiornamento finale

Techland ha ormai deciso di salutare ufficialmente il primo capitolo di Dying Light con un’ultima patch, che renderà certamente felici tutti i fan in possesso della copia originale del gioco.

Gli sviluppatori hanno infatti deciso di offrire un gradito omaggio a tutti: tutti coloro in possesso della versione standard riceveranno automaticamente l’aggiornamento alla versione Enhanced, senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta dunque di un eccellente regalo di addio da parte degli sviluppatori, per ringraziare i fan della fiducia dimostratagli e che adesso potranno concentrare tutti i loro sforzi su Dying Light 2 (potete acquistarlo in offerta su Amazon).

La versione standard del gioco è stata conseguentemente rimossa dal mercato, rendendo disponibile sugli store esclusivamente la Enhanced Edition: per poter accedere all’edizione aggiornata, basterà semplicemente scaricare l’ultima patch del titolo.

Come riportato da Twinfinite, questo è a tutti gli effetti l’ultimo aggiornamento che sarà rilasciato per il primo Dying Light, concludendo così un supporto durato ben 7 anni.

Ricordiamo che Dying Light Enhanced Edition include, oltre alla copia base del gioco, anche tutti i seguenti contenuti aggiuntivi senza dover spendere un centesimo in più:

Great news! Starting today, every player that owns the Standard Edition of Dying Light will be automatically upgraded to the Enhanced Edition.#DyingLight pic.twitter.com/jmSfQ3RkCd — Dying Light (@DyingLightGame) May 5, 2022

Questo significa che si potrà accedere non solo a una nuova espansione, ma anche a quattro ulteriori DLC che includono nuovi contenuti, armi, skin, veicoli e modalità giocabili.

Un regalo dunque imperdibile per tutti gli appassionati che non hanno ancora avuto modo di scoprire queste espansioni: per potervi accedere non dovrete fare altro che accedere al menù principale, selezionare l’opzione dedicata ai DLC e scaricare tutti i nuovi bonus in omaggio.

Ricordiamo nuovamente che non sarà necessario effettuare alcun acquisto: se avete acquistato una copia standard di Dying Light, da questo momento la vostra versione si aggiornerà in automatico alla Enhanced Edition.

Considerando le incredibili vendite ottenute da Dying Light 2, non appare certamente sorprendente la volontà di interrompere il supporto per il primo titolo, offrendo però un regalo che difficilmente sarà dimenticato.

Techland sta infatti già lavorando alla prossima espansione della storia del secondo capitolo: pur non proseguendo direttamente dalla sua conclusione, gli sviluppatori hanno sottolineato che sarà «sorprendente».

Nel frattempo, gli utenti hanno già avuto modo di accogliere la feature più richiesta fin dal lancio, disponibile soltanto dalla scorsa settimana.