Nonostante le polemiche, Dying Light 2 ha venduto come il pane

Dying Light 2 è disponibile ormai da qualche mese, ed è comunque stato un grande successo tra il pubblico, nonostante qualche passo falso.

Fin da prima della sua release, Techland aveva comunicato l’intenzione di dedicarsi anima e corpo al supporto di questo nuovo capitolo della sua ormai famosa serie open world (che trovate su Amazon al miglior prezzo), promettendo una grande longevità e continui aggiornamenti.

E in effetti nel corso delle settimane di patch ne sono arrivate davvero tante, senza contare l’ultimo grande update promesso che introdurrà una feature molto richiesta da parte del pubblico.

Nonostante il successo e le numerose patch qualcuno però non è rimasto soddisfatto, visto che sono stante tante le promesse fatte dal team in queste settimane in merito alla risoluzione di alcuni problemi fastidiosi che hanno fatto infuriare gran parte dei giocatori.

Senza contare che ancora prima della sua uscita, Dying Light 2 aveva fatto parlare di sé anche a causa della questione riguardante la sua durata, davvero mastodontica se volete portare a termine il gioco nella sua interezza, e dell’ormai sempre più ricorrente review bombing, che ha colpito anche l’ultimo lavoro del team polacco.

Nonostante tutto, sono adesso arrivate novità riguardo i numeri di vendita che ha fatto registrare questo secondo capitolo, e sono davvero alti.

A quanto pare Dying Light 2, nel primo mese di febbraio 2022, ha venduto ben 5 milioni di copie.

Si tratta di un numero decisamente ragguardevole e, se lo si somma alle oltre 20 milioni di unità vendute da Dying Light, otteniamo il risultato che ci mostra l’innegabile grande successo di una saga che ormai è entrata nel cuore di molti giocatori.

Techland ha aggiunto anche che i numeri di Dying Light 2 stanno «crescendo considerevolmente» ogni mese, e questo ci fa sicuramente ben sperare anche per il futuro della serie (via Gamingbolt).

Se non state più nella pelle per ributtarvi nel mondo post pandemico di Dying Light, sappiate che gli sviluppatori hanno già parlato dei nuovi DLC, che esploreranno nuove storie.