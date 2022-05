Dying Light 2 non si ferma più: la prossima espansione è “sorprendente”

Techland non ha mai nascosto l’intenzione di voler continuare a supportare fortemente Dying Light 2 con tanti nuovi aggiornamenti e sembra che stia per arrivare finalmente il momento di espandere ulteriormente la narrazione.

Tra i tanti DLC che sono infatti stati annunciati per Dying Light 2 (potete acquistarlo in offerta su Amazon) ci saranno anche le espansioni story-driven, che consentiranno così di tornare ad esplorare il mondo di questa amatissima avventura.

Tuttavia, al momento non sembra esserci ancora alcuna intenzione di proseguire il finale dell’avventura: i DLC saranno infatti nuove storie ambientate in contemporanea agli eventi già vissuti.

Dopo aver rilasciato l’aggiornamento con la feature più richiesta dai fan, Techland è dunque tornata a svelare nuovi dettagli sulle imminenti espansioni in arrivo, lasciando intendere di avere in mente grandi progetti per entusiasmare la community.

In un’intervista rilasciata a Wccftech, il lead designer Tymon Smektała spiega infatti che la scelta di non proseguire la narrazione subito dopo il finale è stata adottata per consentire a un maggior numero di utenti di godersi la nuova storia in arrivo.

Lo sviluppatore spiega infatti che l’intenzione del team era quello di non fare in modo che gli utenti si sentissero obbligati a portare a termine la storia principale: dato che è ambientata esattamente in parallelo con l’avventura di Aiden, i giocatori potranno avviarla anche subito dopo essere arrivati nella città.

Smektała spiega anche che, al momento, sembra che nessun fan sia riuscito a indovinare quello che sarà l’effettivo contenuto del DLC, con l’augurio che i giocatori ne rimangano impressionati:

«Ho dato un’occhiata ad alcune speculazioni che la nostra community ha lanciato online, ma non ho ancora visto nessuna di quelle teorie rivelarsi corretta. Quindi spero che saremo in grado di sorprendere positivamente le persone con questo DLC».

Il primo DLC dedicato alla storia è attualmente previsto per il mese di maggio, stando alla roadmap rilasciata da Techland nelle scorse settimane, ma al momento non è ancora disponibile una data di lancio definitiva: vi terremo prontamente aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni.

Ricordiamo che Dying Light 2 si è rivelato un enorme successo a livello di vendite, nonostante siano emerse in passato diverse polemiche riguardanti la durata complessiva e una mancata localizzazione in italiano.