Dying Light 2 svela la feature più richiesta: ecco tutte le novità (e la data)

L’aggiornamento 1.3.0 di Dying Light 2 è senza dubbio uno dei più attesi dalla community fin dal lancio, in quanto introdurrà una delle feature maggiormente richieste dai fan per una maggiore rigiocabilità.

Stiamo parlando naturalmente del New Game+, una feature ormai presente in tantissimi titoli ma inspiegabilmente assente nell’ultima grande produzione di Techland (che potete acquistare in offerta su Amazon), ma che presto sarà disponibile completamente gratis.

Solo un mese fa gli sviluppatori avevano sottolineato che stavano pensando seriamente alla sua inclusione, e il momento tanto atteso sembra essere finalmente arrivato.

L’aggiornamento 1.3.0 sarà infatti disponibile a partire da domani 27 aprile 2022, confermando dunque la volontà del team di rilasciare la patch entro la fine del mese.

Per celebrare l’occasione, Techland ha voluto pubblicare anche un nuovo video su YouTube dove il team di sviluppo ha spiegato nel dettaglio che cosa potranno aspettarsi i fan dal nuovo aggiornamento e dalla modalità New Game+ (via Game Rant).

Gli sviluppatori di Dying Light 2 hanno infatti confermato che i fan non solo manterranno tutti i progressi già accumulati nella precedente avventura, ma incontreranno anche sfide molto più difficili che permetteranno ad Aiden di migliorare ancora di più le proprie caratteristiche.

I giocatori potranno scoprire sulla mappa dei segnalini dorati che indicheranno la presenza di sfide particolarmente impegnative, oltre a poter accedere a una nuova quest esclusiva intitolata «Something Big Has Been Here».

Al momento non sappiamo cosa riguarderà nello specifico questa missione, ma Techland ha promesso che i giocatori affronteranno nuovi infetti con nuovi pericolosi attacchi: se i giocatori riusciranno a completare queste sfide, saranno in grado di recuperare armi leggendarie e ulteriori risorse preziose.

La patch 1.3.0 sarà disponibile dal 27 aprile 2022 su tutte le versioni di Dying Light 2, ma c’è un’ulteriore feature che sarà esclusiva per le edizioni PS5 e Xbox Series X: gli utenti next-gen potranno infatti regolare il FOV a loro piacimento.

Ricordiamo che la produzione di Techland si è rivelata un grande successo commerciale, riuscendo a vendere ben 5 milioni di copie in un solo mese: gli sviluppatori vogliono dunque continuare a soddisfare i fan, ai quali è stato promesso un supporto molto longevo nel tempo.