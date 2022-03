Dying Light 2 vi sfida e si prepara a diventare più difficile

Fin da prima della sua release, gli sviluppatori hanno confermato che il supporto a Dying Light 2 sarebbe stato molto lungo, promettendo altri 5 anni di contenuti e corposi aggiornamenti al loro titolo.

L’ultima fatica di Techland è stata sicuramente un successo, andando a incontrare le richieste e le speranze dei fan della serie, che fin dal capitolo originale si sono affezionati alle storie narrate in questo peculiare mondo post-pandemico.

Dying Light 2 ha raggiunto numeri davvero notevoli sin dal lancio, lasciando di stucco anche gli stessi sviluppatori che non si aspettavano un’accoglienza così tanto calorosa.

Anche se qualcuno potrebbe rimanere deluso dai futuri DLC del gioco, il team continua a puntare il tutto e per tutto sugli update, e in lavorazione ci sarebbero delle funzionalità molto attese da tanti utenti.

Se nelle scorse settimane Techland aveva affermato di star prendendo in considerazione l’introduzione di tali caratteristiche, adesso sembra proprio che l’arrivo di queste feature sia ufficiale.

In un’intervista a Game Informer, Tymon Smektała – lead game designer – ha parlato della Photo Mode, del New Game+ e di ulteriori opzioni di difficoltà, affermando che tutti questi elementi saranno aggiunti a breve, nel prossimo futuro.

«Queste sono sicuramente cose che attualmente sono sul tavolo e su cui stiamo lavorando. Non voglio dilungarmi in troppo dettagli in questa sede…ma molto presto, le persone inizieranno a vedere queste feature aggiunte in una forma o in un’altra all’interno del gioco», queste le sue parole.

I tanti giocatori di Dying Light 2 dovranno quindi attendere delle aggiunte davvero succose, che introdurranno nuovi livelli di sfida nel gioco, pronti a mettere in difficoltà anche i giocatori più abili.

Oltre ciò, ricordiamo che recentemente sono stati introdotte nel gioco anche delle nuove sfide parkour, una delle meccaniche più importanti del titolo, per testare le capacità atletiche degli utenti e poi ricompensarli con graditi premi.