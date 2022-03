Dying Light 2 continua ad aggiornarsi: arrivano nuovi contenuti e ricompense

Dying Light 2: Stay Human continua ad aggiornarsi con patch correttive e nuovi contenuti.

Techland ha fatto sapere fin da subito che il supporto al suo nuovo survival a tema zombie sarà veramente longevo, toccando almeno i cinque anni successivi alla release del titolo.

Non c’è da stupirsi dell’impegno del team polacco, dato che gli upgrade continuano a non mancare anche per quanto riguarda il primo capitolo della serie, Dying Light, che ha da poco ricevuto un update next-gen, anche se al momento disponibile solamente per la versione PS5.

Su Steam, Techland ha recentemente confermato l’introduzione di quattro nuove sfide di parkour, uno degli elementi più distintivi e caratteristici del gioco.

Le prove testeranno le abilità dei giocatori e daranno loro delle adeguate ricompense in base alle performance svolte.

Le sfide sono:

Suspension of Disbelief : dovrete farvi strada attraverso la giungla urbana della città e manipolare l’ambiente a vostro vantaggio

: dovrete farvi strada attraverso la giungla urbana della città e manipolare l’ambiente a vostro vantaggio Grakour : caratterizzata dall’azione sui tetti, rotolate e cadute saranno le protagoniste

: caratterizzata dall’azione sui tetti, rotolate e cadute saranno le protagoniste Stroll on the river : in questa sfida vi dovrete bagnare, attraversando corsi d’acqua per raggiungere la fine del percorso

: in questa sfida vi dovrete bagnare, attraversando corsi d’acqua per raggiungere la fine del percorso My Whole World is a Glider: in cui dovrete rimanere sempre in volo per evitare le sostanze chimiche presenti sul suolo per raggiungere il traguardo

In più, sul sito ufficiale di Techland è possibile riscattare gratuitamente la nuova skin Wyvern per il parapendio.

Ricordiamo, tra l’altro, che Dying Light 2 ha recentemente avuto anche un corposo aggiornamento su console, che ha introdotto numerosi miglioramenti di prestazioni e correzioni di bug e glitch.

Per concludere, Techland sta anche pensando di far contenti i giocatori con l’introduzione di una feature molto richiesta da parte della nutrita community che ha giocato il titolo.