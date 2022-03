Dying Light 2 sta per accogliere nuove storie, ma c’è una brutta notizia

Prima del lancio di Dying Light 2, Techland si era impegnata a fare una promessa molto importante alla sua community: l’atteso action RPG a tema horror avrebbe ricevuto nuovi contenuti per ben 5 anni.

Il successore di Dying Light sarà dunque un titolo che sarà giocabile per molto tempo: questo sarà possibile grazie a tanti DLC, non solo gratuiti ma anche a pagamento.

Dopo aver già svelato pochi giorni fa i nuovi grandi contenuti gratuiti, per gli sviluppatori è adesso arrivato il momento di iniziare a parlare dei DLC più corposi, ma il primo di questi potrebbe nascondere una brutta notizia.

Il team di sviluppo ha infatti lasciato intendere che al momento la trama principale di Dying Light 2 non sarà continuata: significa che i giocatori dovranno aspettare per scoprire che cosa accadrà dopo il finale.

In un’intervista rilasciata a Game Informer (via VGC), il lead game designer Tymon Smektała ha anticipato che i primi DLC offriranno l’opportunità di scoprire nuove storie, senza proseguire però dopo la fine del gioco:

«Per il primo DLC della storia che abbiamo promesso, abbiamo visto molte speculazioni online su cosa sarà e posso dire con molta fiducia che… non ci sono andati nemmeno vicino. A un certo punto, inizieremo a proseguire gli eventi che sono accaduti alla fine del gioco. Abbiamo qualche idea. Sulla carta, per come le stiamo implementando adesso, il tutto sembra promettente ma sarà una sfida».

Techland sembra dunque lasciare intendere che non è ancora arrivato il momento di proseguire la trama del sequel di Dying Light, ma che dovremmo vedere gli eventi svolgersi da altre prospettive.

Sfortunatamente, il team non è voluto entrare troppo nei dettagli e non ha ancora annunciato una data di lancio ufficiale del primo DLC per la storia: vi terremo naturalmente aggiornati qualora arrivassero ulteriori indiscrezioni.

Il lead game designer ha anche discusso della possibilità di introdurre difficoltà più difficili e il richiestissimo New Game+, confermando che ci stanno pensando e sono al lavoro.

Non resta dunque che attendere ulteriori informazioni sulle novità in arrivo: ricordiamo che Dying Light 2 si è già dimostrato un grande successo, al punto che ne sono rimasti sorpresi perfino gli stessi sviluppatori.