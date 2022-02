Dying Light 2 è un successo tale da stupire anche gli sviluppatori

Dying Light 2: Stay Human è uscito da una manciata di giorni e già è successo travolgente.

Il gioco a tema zombie targato Techland, sequel del fortunato primo capitolo ormai uscito tanti anni fa, sta appassionando un numero sempre crescente di persone, impegnate nell’esplorazione di un modo tanto pericoloso quanto intrigante, ricco segreti da scoprire tramite le caratteristiche dinamiche di parkour della serie.

La popolarità di Dying Light 2 si registra anche dal fatto che tantissimi utenti di Steam recentemente avevano inserito il gioco nella top della propria whish list, rendendolo di fatto uno dei giochi più desiderati degli ultimi mesi.

Il team si adesso espresso ufficialmente su Twitter per ringraziare la community per aver accordato una così tanta fiducia al loro gioco, così notevole da far registrare dei numeri da capogiro: Dying Light 2 ha accolto ben 3 milioni di giocatori solo nel primo weekend post lancio.

Thank you to the 3 million unique players who experienced Dying Light 2 Stay Human during the first weekend of the game launch❤️#StayHuman #DyingLight2 pic.twitter.com/MCFb8lUcmh

— Dying Light (@DyingLightGame) February 11, 2022