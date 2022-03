Dying Light 2 non si ferma più e “pensa seriamente” a una feature molto richiesta

Techland ha promesso un supporto costante ed estremamente longevo per Dying Light 2, ricco non solo di tanti contenuti aggiuntivi ma anche di miglioramenti e feature richieste dalla community.

Il sequel di Dying Light era uno dei giochi più attesi dell’anno e si è rivelato un grande successo, al punto che c’è chi vorrebbe rigiocarlo nuovamente con il New Game Plus, feature attualmente assente in questo capitolo.

Gli sviluppatori stanno già regalando nelle ultime settimane nuovi DLC gratuiti, ma sono sempre pronti ad ascoltare le richieste che arrivano dalla community.

Come riportato da GamesRadar+, tra queste c’è anche la possibilità di offrire incentivi per rigiocare nuovamente l’avventura mantenendo i progressi: una feature che Techland ha ammesso di aver preso in considerazione.

In risposta a un utente che ha chiesto il team di aggiungere il New Game Plus nel secondo Dying Light, il commento degli sviluppatori è stato molto positivo e non si è fatto attendere:

«New Game Plus è un’opzione a cui stiamo pensando seriamente, ma al momento è troppo presto per farvi promesse».

NG+ is an option we're seriously thinking about, but it's too early to promise anything yet. — Dying Light (@DyingLightGame) March 4, 2022

Evidentemente gli sviluppatori stanno ancora ragionando sul modo in cui rendere il New Game Plus bilanciato ma altrettanto soddisfacente da non creare problemi per i giocatori che amano completare i giochi più volte.

Dato che la feature non è stata prevista per il lancio, è possibile che siano emersi problemi tali da aver spinto Techland a rinunciare a una feature che sta ormai diventando uno standard per le produzioni tripla-A e non solo, ma che i fan più pazienti potrebbero ricevere nei prossimi mesi.

Vedremo quale sarà la decisione finale degli sviluppatori, che al momento hanno preferito non illudere i propri fan ma tenere aperto un possibile spiraglio: vi terremo naturalmente aggiornati qualora emergessero ulteriori novità.

Proprio poche settimane fa è arrivata una nuova patch importante su console, che risolve bug molto fastidiosi in particolar modo su PlayStation 4.

In attesa di scoprire tutte le ultime novità di Techland, i fan hanno già iniziato a migliorare da soli Dying Light 2 grazie a nuove mod imperdibili.