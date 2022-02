Dying Light 2, la nuova patch risolve un problema davvero noioso

Dying Light 2 Stay Human è uscito da una manciata giorni, ma ha già ricevuto un numero piuttosto cospicuo di aggiornamenti e patch di vario tipo.

L’open world zombie targato Techland, sequel del primo capitolo, ha infatti convinto a grandi linee sia la critica che il pubblico.

Aspettando nuove patch per Dying Light 2 su PC i giocatori se lo sono migliorati da soli, sebbene ora un nuovo update è davvero disponibile ma per quanto riguarda la versione PS4.

Senza contare che da poche ore la parte 2 dell’Authority Pack del gioco è stata messa a disposizione completamente gratis.

Come riportato da PSU, Techland ha reso note le note della patch 1.06 relative al nuovo aggiornamento di Dying Light 2, da ora disponibile per il download per console.

Questi include una serie di miglioramenti, tra cui la correzione di gravi problemi audio che affliggono la versione PS4 del gioco.

Poco sotto, la lista dei cambiamenti disponibili:

Fix per il bug del loop della morte.

Aggiunto il sistema di salvataggio di backup che permette ai giocatori di tornare ai progressi di gioco e al loro inventario a un punto di salvataggio sicuro.

Corretti la maggior parte dei problemi legati all’audio su PlayStation 4.

Il viaggio veloce ora funziona come previsto dopo che la storia principale è stata portata a termine.

Miglioramenti multipli della stabilità.

Il problema dell’audio della versione PS4 è stato segnalato da un gran numero di utenti fin dal lancio, non trovando mai una soluzione definitiva al problema.

Se volete saperne di più sul titolo, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «è un ottimo gioco, che migliora il predecessore sotto ogni aspetto: dal parkour, che è il migliore in cui ci sia mai capitati di imbatterci, al level design, mai banale e particolarmente notevole per un titolo open world.»

Avete letto anche che persino gli sviluppatori sono rimasti di sasso dal successo ottenuto dal loro gioco, cosa questa che la dice lunga?

Infine, sempre Techland ha promesso che i fan potranno aspettarsi ondate di DLC su Dying Light 2 per ben 5 anni, un lasso di tempo sicuramente non da poco.