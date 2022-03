Dying Light diventa next-gen: l’upgrade PS5 è disponibile gratis, da adesso

Dopo il grande successo ottenuto dal suo sequel, i fan che vorranno riscoprire il primo capitolo di Dying Light hanno appena ricevuto una graditissima sorpresa next-gen.

Techland ha infatti annunciato che da questo momento è disponibile un aggiornamento gratis per Dying Light, dedicato esclusivamente alle versioni PlayStation del titolo

Anche se gli sviluppatori continuano a pensare a modi per migliorare il secondo capitolo, inclusa la possibilità di introdurre una delle feature più richieste, il team ha dimostrato di non aver voluto trascurare nemmeno il primo amatissimo episodio che ha reso tutto questo possibile.

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale (via Polygon), Techland ha infatti svelato tutti i miglioramenti grafici introdotti per le versioni PlayStation del titolo, rivelando che una patch arriverà presto anche su Xbox, pur non rivelando ancora una data precisa.

Il nuovo aggiornamento gratuito di Dying Light introduce ben 3 modalità grafiche su PS5, che vi riportiamo di seguito con tutti i dettagli su risoluzione e FPS:

Performance mode: Full HD a 60 FPS

Full HD a 60 FPS Balanced mode: QHD a 60 FPS

QHD a 60 FPS High resolution mode: 4K a 30 FPS

Gli sviluppatori sono però consapevoli che non tutti i giocatori hanno ancora avuto la possibilità di acquistare PlayStation 5, motivo per il quale hanno introdotto con l’ultima patch anche un miglioramento grafico su PS4 Pro.

Gli utenti che possiedono l’ultima versione della console PlayStation 4 potranno infatti godersi un «cap migliorato» di 30 FPS, per un’esperienza di gameplay migliorata notevolmente rispetto al passato.

La nota sul sito ufficiale si conclude sottolineando che nuove modalità video e grafiche saranno presto disponibili anche su Xbox, segnalando semplicemente di «rimanere sintonizzati» per ulteriori novità sulla futura patch per la console di casa Microsoft: se invece possedete PS5 o PS4 Pro, potrete scaricare l’aggiornamento gratis e senza costi aggiuntivi da adesso.

Nel frattempo, Techland continuerà a lavorare duramente per garantire un supporto duraturo per Dying Light 2: l’ultima patch ha già risolto un problema molto fastidioso proprio su PlayStation.

Ma anche i fan stanno contribuendo al miglioramento del titolo su PC, proponendo delle mod molto interessanti che migliorano le atmosfere grafiche e la difficoltà.