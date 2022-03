Dying Light 2, arriva una grande patch su console con importanti novità

Qualche giorno fa Techland ha annunciato di aver reso disponibile la patch 1.2 per PC di Dying Light 2, il suo survival horror a tema zombie di recente uscita.

Si è trattato di un ennesimo update, arrivato dopo un aggiornamento che aveva risolto un problema molto fastidioso, ed è in linea con la già comunicata intenzione da parte del team di continuare a supportare costantemente il gioco per molti anni successivi alla sua release.

Da poco è anche arrivata la patch next-gen per il primo capitolo, che al momento è disponibile solamente per la versione PlayStation 5 del gioco.

Molte delle migliorie e dei bugfix introdotti nell’ultima patch per PC sono adesso disponibili anche su console, grazie all’uscita di update sia su Xbox sia su PlayStation.

Sono stati sistemati i momenti di loop che si verificavano in caso di morte, dei bug che impedivano a volte di andare avanti in alcune quest, aggiustati anche dei problemi presenti in alcune safe zone.

La patch su console pone rimedio anche ad alcuni glitch nella modalità co-op, seguito anche da un miglioramento delle dinamiche di combattimento.

È stato implementato anche il supporto ai 60fps sulla console next-gen più economica di casa Microsoft. I giocatori su Xbox Series S possono adesso optare per la modalità performance, che permette quindi un’esperienza di gioco più fluida a dispetto dell’abbassamento della risoluzione.

Nel caso in cui vogliate dare un’occhiata più nello specifico a tutte le novità introdotte dalla patch su console, potete trovare tutti gli approfondimenti a questo link per quanto riguarda Xbox, e a questo per la versione PlayStation.

Techland tuttavia non ha intenzione di fermarsi qua, e ha fatto sapere di stare valutando l’aggiunta di una feature molto richiesta dai fan che attualmente è assente.