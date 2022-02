Dying Light 2, arrivano i primi contenuti gratis (e sono vicini)

Dying Light 2 Stay Human è uscito da pochissimi giorni, ma a quanto pare il suo successo ha già dato il là all’arrivo dei primi contenuti scaricabili, gratis.

Il gioco a tema zombie targato Techland, sequel del primo capitolo, ha infatti lasciato il segno più per le sue qualità che per altro.

Del resto, anche nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «è un ottimo gioco, che migliora il predecessore sotto ogni aspetto: dal parkour, che è il migliore in cui ci sia mai capitati di imbatterci, al level design, mai banale e particolarmente notevole per un titolo open world.»

Mentre persino gli sviluppatori sono rimasti di sasso dal successo ottenuto dal loro gioco, ecco che i DLC gratuiti promettono altre ore di gioco.

Come riportato dai colleghi di PC Gamer, il primo DLC per Dying Light 2, come parte dell’annunciato Authority Pack, arriverà molto presto.

Il pacchetto sarà diviso in tre parti, due delle quali in arrivo solo successivamente, utili a completare un nuovo set di equipaggiamento.

Il primo dei tre pacchetti scaricabili è quindi atteso al varco tra poche settimane, nonostante manchi di fatto una data di rilascio più precisa.

Poco sotto, trovate anche un nuovo trailer dedicato ai contenuti in arrivo con l’Authority Pack:

Sembra inoltre certo che i DLC incentrati sulla trama saranno a pagamento, mentre i pacchetti dedicati alle sfide e all’equipaggiamento saranno completamente gratuiti per chiunque possieda una copia del gioco.

Ricordiamo anche che Dying Light 2 si è aggiornato in tutte le sue versioni, ponendo fine a numerosi problemi che hanno reso difficile visitare le varie ambientazioni di gioco al Day One.

Vero anche che il grande successo dell’ultima fatica di Techland è stato minato da un pesante review bombing su Metacritic, che ha fatto molto discutere.

Infine, ricordiamo che una versione specifica del gioco deve ancora vedere la luce, visto che è stata posticipata proprio a ridosso della data di rilascio.