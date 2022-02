Dying Light 2 si aggiorna su PC e console risolvendo tanti problemi: ecco cosa cambia

Dying Light 2 ha fatto da poco il suo ingresso sul mercato, portando finalmente a compimento un processo di sviluppo decisamente longevo che ha subito numerose battute d’arresto, con la speranza di esaudire le richieste dei tanti appassionati della serie.

Il gioco si presenta come un netto miglioramento rispetto al primo capitolo: il nostro personaggio si troverà invischiato suo malgrado in lotte di potere e pericolose dinamiche tra fazioni in una città infestata di zombie e mostruosità di ogni tipo, il tutto tramite delle rinnovate e perfettamente inserite meccaniche di parkour.

Potete leggere la nostra recensione a riguardo, in cui abbiamo anche sottolineato come proprio il parkour e il level design si intreccino per creare un amalgama decisamente degna di nota.

Nella giornata di ieri sono stati resi disponibili dei corposi aggiornamenti per il titolo Techland, sia per PC che per console PlayStation e Xbox.

Gli update in questione hanno risolto problemi legati alla modalità coop, all’ottimizzazione generale delle performance, nonché bug che affliggevano l’intelligenza artificiale dei nemici, e anche numerosi crash del gioco.

Di seguito, il log di tutte le novità pubblicato direttamente da Techland per la versione console del gioco:

Dying Light 2 è stato recentemente anche vittima di un fenomeno conosciuto molto bene dalla community soprattutto negli ultimi anni, ovvero il review bombing.

Il motivo è da ricercare nell‘assenza della lingua italiana, pare infatti che molti giocatori non abbiano gradito la decisione di non includerla all’interno del gioco e abbia quindi agito postando recensioni negative su Metacritic.

Tra l’altro, a chi decidesse di acquistare il gioco per console di vecchia generazione come PS4 e Xbox One, sappiate che il titolo gira abbastanza bene e il gameplay anche piuttosto fluido anche su queste piattaforme.

Infine, in Dying Light 2 si nasconde un segreto che omaggia uno dei giochi più controversi degli ultimi anni.