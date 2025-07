La scorsa giornata è stata una di quelle che in casa Microsoft non si dimenticheranno facilmente: la casa di Redmond ha infatti deciso di avviare l'ennesima ondata di licenziamenti, che ha colpito soprattutto la divisione gaming e gli studi Xbox.

Tra i licenziamenti più clamorosi segnaliamo sicuramente la chiusura di The Initiative, con conseguente cancellazione di Perfect Dark, ma ci sono stati ridimensionamenti nella maggior parte degli studi Xbox Game Studios, inclusa Rare che ha dovuto cancellare Everwild.

La situazione non è dunque sicuramente delle più rosee, ma da Microsoft continuano a mostrarsi ottimisti per il futuro, sottolineando che la loro strategia per il futuro resta immutata e non cambia, nonostante la portata dei licenziamenti.

Variety ha infatti pubblicato una nota che Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, ha inviato ai team di sviluppo dopo l'aggiornamento di Phil Spencer che comunicava i licenziamenti, anticipando che ci sono tantissimi altri giochi in sviluppo.

«La nostra strategia complessiva per il portfolio non è cambiata: costruire giochi che possano entusiasmare i nostri giocatori, continuare a far crescere i nostri franchise più grandi e creare nuove storie, mondi e personaggi. Abbiamo più di 40 progetti attivamente in sviluppo, movimenti continui per i titoli in uscita questo autunno e un elenco forte previsto per il 2026».

Xbox cerca dunque di rassicurare i suoi dipendenti, che hanno tutte le ragioni di essere preoccupati, considerando che questa non è certo la prima volta che assistiamo a chiusure e licenziamenti improvvisi nelle divisioni gaming di Microsoft.

La strategia per i prossimi videogiochi Xbox — e inevitabilmente per la crescita di Game Pass (lo trovate su Amazon) — sembra in ogni caso segnata, con uscite interne ben programmate per i prossimi videogiochi in sviluppo.

Evidentemente, i già citati Everwild e Perfect Dark risultavano ancora "in alto mare", costringendo così i piani alti di Microsoft a prendere queste decisioni difficili.

La situazione in casa Xbox sembrava così grave che inizialmente erano perfino emerse voci su un possibile ritiro di Phil Spencer, indiscrezioni smentite ufficialmente nelle scorse ore.

Di sicuro i prossimi mesi andranno affrontati con particolare cautela, dato che nonostante le inevitabili rassicurazioni dei piani alti il futuro di Xbox non è mai sembrato così in bilico.