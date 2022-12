Durante i The Game Awards 2022 verrà mostrato un gioco misterioso

505 Games ed Epic Games stanno facendo intendere che ci sarà una sorta di annuncio durante i The Game Awards della prossima settimana.

Nelle scorse ore è stato confermato che quasi certamente un big Bandai Namco farà la sua presenza durante lo show, magari con un nuovo trailer.

Così come quasi certamente verremo a conoscenza della tanto attesa data di uscita di Final Fantasy XVI, la quale potrebbe però essere già stata resa nota alcune ore fa.

Ora, come riportato anche da GameSpot, un sito web chiamato “Visit Rockay City” è infatti da ora attivo e contiene un video in loop che potrebbe contenere segreti su ciò che ci aspetta.

Il sito teaser mostra una sorta di città sull’acqua con grattacieli, palme e moli. È notte e diversi elicotteri volteggiano sopra di noi con la luna piena sullo sfondo. In lontananza, si sentono anche alcune sirene della polizia.

Il logo di Epic Games è visibile su una barca a vela, mentre in uno degli hotel è presente un conto alla rovescia che indica la data dell’annuncio, ossia giovedì 8 dicembre, durante i The Game Awards.

Poco sotto, il teaser in questione:

È possibile visitare il sito web del teaser di Rockay City per cercare altri indizi. Alcuni hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di un nuovo titolo della serie Sleeping Dogs, sebbene né 505 né Epic erano coinvolte nel primo capitolo del franchise.

Per fortuna, i fan non dovranno aspettare ancora molto per scoprirlo, visto che durante la nottata delle premiazioni verrà svelato anche questo misterioso progetto di 505 ed Epic.

I fan possono sintonizzarsi per seguire i The Game Awards l’8 dicembre 2022, all’1.30 ora italiana, per saperne di più su questo e su molti altri giochi.

Sempre parlando dei TGA, nelle scorse ore vi abbiamo reso noto anche l’elenco completo e ufficiale di tutti i nominati, eletti come tali sommando i voti di tutta la giuria.