Final Fantasy XVI, la data di uscita potrebbe essere stata svelata

L’attesa per il lancio di Final Fantasy XVI non è ancora finita, sebbene in queste ore potrebbe essere stata resa nota in anticipo la data di uscita ufficiale del gioco.

Mentre il publisher giapponese è anche al lavoro sul sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a ottimo prezzo su Amazon) c’è grande attesa anche verso il prossimo capitolo ufficiale della saga di giochi di ruolo.

Da ciò che sappiamo al momento, il titolo uscirà nel corso dell’estate del 2023, nell’attesa di vedere svelata la data definitiva.

Ora, in attesa di saperne di più in occasione degli attesissimi The Game Awards 2022 di dicembre, qualcuno potrebbe aver reso noto il giorno esatto di quando vedremo il gioco sugli scaffali virtuali e non.

Come riportato anche da Wccftech, Final Fantasy XVI potrebbe uscire a fine giugno, secondo le informazioni fornite oggi da un leaker da sempre piuttosto affidabile.

Poche ore fa, The Snitch ha infatti condiviso un tweet criptico che sembra essere legato all’ultimo titolo della serie di Square Enix.

Poiché il “cristallo” nel tweet si riferisce probabilmente a Final Fantasy XVI, “ventidue granelli di sabbia” e “sei nazioni divise” potrebbero riferirsi alla data di uscita del gioco, che sarebbe il 22 giugno 2023.

in the loneliness of the night

a light blinded my eyes

twenty two grains of sand

and a crystal that protected me

six nations divided

a common language — The Snitch (@insider_wtf) December 1, 2022

Sebbene The Snitch si sia dimostrato molto affidabile nel corso dei mesi, ricordiamo che al momento non vi è nulla di ufficiale circa la data di uscira del gioco.

Fortunatamente non dovremo aspettare ancora a lungo per sapere quando verrà lanciato l’ultimo capitolo della serie, visto che la data di uscita verrà annunciata ufficialmente entro la fine del mese, come ha rivelato lo stesso Naoki Yoshida.

Restando in tema, avete letto anche che sembra ormai certo che Final Fantasy XVI avrà un secondo personaggio giocabile?

I fan della saga di FF potranno in ogni caso ingannare l’attesa con Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, prequel del settimo capitolo che abbiamo giocato in anteprima per voi.