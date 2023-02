Due grandi JRPG dell’era GameCube stanno tornando su Switch, dopo quasi 20 anni

Il ritorno di una delle saghe cult per GameCube è stato ufficialmente confermato durante l’ultimo Nintendo Direct: la casa di Kyoto ha infatti annunciato le nuove edizioni rimasterizzate di Baten Kaitos e di Baten Kaitos II — noto come Origins nella localizzazione americana — in un unico pacchetto in arrivo su Switch.

Si tratta di due JRPG ormai diventati un cult per la celebre console a forma di cubo, co-prodotti da Monolith Soft prima di iniziare i lavori sulla saga di Xenoblade Chronicles (trovate il terzo capitolo su Amazon).

Con un apposito trailer dedicato, che potete riscoprire qui in apertura, Nintendo ha dunque annunciato l’arrivo di Baten Kaitos I & II HD Remaster, che ci permetteranno di rivivere le avventure di Kalas e Sagi in alta definizione.

Nel caso di Baten Kaitos II, si tratta anche della prima volta che il titolo sarà disponibile sul mercato europeo: la localizzazione Origins non uscì infatti fuori dal mercato statunitense, probabilmente a causa dell’imminente lancio di Nintendo Wii sul mercato da lì a pochi mesi.

Le nuove edizioni di questi amati JRPG, che combinano i combattimenti a turni con un originale sistema di deck-building, presenteranno una grafica migliorata e appositamente rimasterizzata per gli standard di Nintendo Switch.

Gli sviluppatori sottolineano inoltre che saranno inclusi alcuni miglioramenti per la stessa giocabilità, anche se al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli in merito.

Al momento non è stata inoltre resa nota neanche la data d’uscita ufficiale, ma sappiamo che il lancio è previsto per l’estate 2023: sarà dunque necessario attendere qualche mese per poter tornare a scoprire queste grandi avventure, dopo quasi 20 anni dal lancio del primo capitolo.

Ricordiamo che le prime voci sul ritorno di Kalas e Sagi arrivarono solo meno di un mese fa, ma a differenza di quanto si riteneva inizialmente non sarà un remake del primo capitolo, ma una vera e propria raccolta rimasterizzata.

