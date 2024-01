Non solo Xbox: Nintendo Direct e State of Play sarebbero alle porte

Durante la giornata di oggi, Microsoft ha ufficializzato di voler ritentare la formula del mini-evento con il secondo Xbox Developer_Direct, previsto il 18 gennaio 2024.

I fan devono quindi sintonizzarsi sui canali Xbox alle 21 ora italiana del 18 gennaio, per vedere tutte le novità in serbo per loro (e ci sono big).

A quanto pare, però. il Developer_Direct non sarebbe l'unico evento da tenere d'occhio a breve.

Il giornalista Jeff Grubb ha infatti reso noto che nuovi appuntamenti con Nintendo Direct e State of Play sarebbero ormai imminenti.

Secondo Grubb, spesso piuttosto preciso nelle sue previsioni nel mondo dell'Industry, ha riportato che l'evento Nintendo si svolgerà certamente durante il mese di febbraio, mentre quello Sony avverrà entro poche settimane da ora.

«Il Developer_Direct è il primo di questi eventi che avremo da queste aziende nel 2024. È quello che ho sentito arrivare più velocemente, ma si può sempre contare su un Nintendo Direct a febbraio. È quasi certo che si terrà di nuovo a febbraio», ha spiegato Grubb.

«Rimane la questione dello State of Play. C'è uno State of Play in arrivo. C'è uno State of Play in arrivo. Quando esattamente? Non lo so, ma mi aspetto che arrivi nelle prossime settimane.»

«Gli State of Play sono sempre strani. Si ha sempre la sensazione che si tratti di obblighi contrattuali. Loro (Playstation) hanno appena detto a un'azienda che le avrebbero dato del marketing gratuito, quindi hanno colmato un bisogno e sono costretti a farlo. Quindi, potrebbero essere deludenti», ha concluso.

Staremo a vedere quindi se le parole del buon Jeff troveranno conferma anche stavolta: vi terremo aggiornati.

Nell'attesa del Developer_Direct, e volete scoprire tutte le offerte Xbox del momento, che si tratti di giochi o proprio delle console della Casa di Redmond, date un'occhiata agli sconti su Amazon.