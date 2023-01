Un altro remake sarebbe in arrivo (un JRPG cult dell’era GameCube)

Baten Kaitos è uno di quei giochi che i fan di Nintendo GameCube con particolare affetto, trattandosi di un JRPG davvero unico nel suo genere, sebbene non troppo noto ai più.

Monolith Soft è conosciuta principalmente per giochi come Xenosaga e Xenoblade Chronicles (che trovate anche su Amazon), ma nei primi anni 2000 ha collaborato con lo sviluppatore Tri-Crescendo proprio per Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean.

Il bellissimo JRPG esclusivo per GameCube era dotato di un sistema di combattimento unico basato sulle carte, apprezzato dai più e ben lontano da giochi come il prossimo Octopath Traveler II.

Ora, come riportato anche da Wccftech, sembra proprio che il gioco in questione possa ricevere un remake in arrivo durante la prossima estate.

Il gioco originale non ha avuto un grande successo di vendite, sebbene col passare degli anni è diventato una sorta di cult per gli amanti del genere.

Detto questo, con Xenoblade tornato sulla cresta dell’onda, non molti si aspettavano di rivedere Baten Kaitos sulle scene, sebbene a quanto pare sarà proprio così.

Secondo l’insider eXtas1s, un remake di Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean è in lavorazione. A quanto pare, questa nuova versione del gioco è frutto della collaborazione tra Monolith Soft e Bandai Namco, con il coinvolgimento anche di Nintendo.

Sempre stando all’insider, non è chiaro quanto radicale sarà il rinnovamento effettuato sul gioco: il “nuovo” Baten Kaitos tenterà di essere interamente in 3D, contro i fondali prerenderizzati del gioco originale? Oppure si tratterà di una remaster piuttosto che un remake?

Naturalmente, prendete tutto con le pinze finché il gioco non verrà annunciato ufficialmente: vi terremo aggiornati.

Parlando di altri, grandi, RPG del passato pronti a tornare in auge, Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars è ufficiale e uscirà davvero nel corso del 2023.