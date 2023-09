Una nuova esclusiva Switch arriverà su PC: ci sono conferme

Negli scorsi giorni abbiamo assistito all'atteso ritorno di Baten Kaitos: entrambi i capitoli della serie JRPG, precedentemente esclusiva GameCube, sono stati appositamente rimasterizzati con una collection disponibile su Switch.

Baten Kaitos I & II HD Remaster (lo trovate su Amazon) sembra che non sia però destinato a restare confinato su console Nintendo, almeno questa volta: sono infatti arrivate nuove importanti conferme per una release in vista per il mercato PC.

I primi indizi erano già arrivati lo scorso luglio, quando questa edizione era trapelata insieme a una nuova collection di Borderlands — poi confermata e rilasciata ufficialmente.

Gli utenti del forum ResetEra hanno però avvistato una nuova conferma molto importante: anche l'ente di classificazione australiano segnala l'arrivo su PC della collection di Baten Kaitos, che sarebbe stata registrata per la valutazione addirittura lo scorso 26 aprile.

Proprio come accaduto per l'edizione Switch, sembra che del porting su PC si occuperà lo studio Logicalbeat, anche se al momento non è stata rilasciata alcuna data d'uscita ufficiale per questa versione.

La situazione per i diritti di Baten Kaitos è sempre stata ritenuta spinosa: i JRPG originali erano stati sviluppati in collaborazione tra Nintendo e Bandai Namco, dato che Monolith Soft — autori di Xenoblade e creatori della saga — all'epoca era divisa in comproprietà al 50 e 50 tra i due editori.

In seguito, Nintendo ha acquisito il 50% rimanente dello studio, ma i diritti della saga in sé sembrano essere rimasti a Bandai Namco: per questo motivo, evidentemente non dovrebbe essere arrivata alcuna opposizione di sorta a portare quella che era un'esclusiva della casa di Kyoto anche su PC.

Naturalmente non possiamo che invitarvi ad aspettare un eventuale annuncio ufficiale al riguardo, ma se preferite giocare su computer potrebbe valere la pena di aspettare prima di procedere all'acquisto.

Detto ciò, Baten Kaitos I & II HD Remaster resta una collezione che vale la pena di recuperare per gli appassionati, soprattutto se non avevate mai giocato i capitoli originali: ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione dedicata.