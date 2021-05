Call of Duty Warzone, l’aggiornamento porta il “sole” a Rebirth Island

Call of Duty Warzone continua a offrire un mucchio di contenuti alla sua folta community, cosa questa che rende ancora più ricco il battle royale di Activision e Raven Software

Già durante la giornata di ieri, la patch mid-season disponibile anche per Black Ops Cold War ha aggiunto due delle icone d’azione più celebri del cinema anni ottanta, ovvero John Rambo e John McClane.

L’update ha anche cambiato nuovamente la struttura di Verdansk ’84, aggiungendo nuovi punti di interesse a tema ’80 (tra cui il celebre Nakatomi Palace).

Le sorprese non sono ovviamente finite qui: il team di sviluppo ha annunciato poco fa di aver fatto letteralmente sorgere il sole a Rebirth Island, con una serie di novità a cura di Beenox Software che vanno ad inficiare anche le meccaniche di gioco.

Poco più in basso il tweet di Raven Software:

The sun has risen over Rebirth Island… ☀️🏝️

New lighting. New POI. Map changes. Gameplay improvements. All brought to you by the fine folks @BeenoxTeam.

Drop into #Warzone now for a beautiful getaway! pic.twitter.com/5fOUVCxyrr

— Raven Software (@RavenSoftware) May 21, 2021