DualSense PS5, qualcuno si è accorto di una cosa sui nuovi modelli (ed è importante)

A dicembre dello scorso anno, è stato annunciato che PS5 avrebbe ricevuto le sue scocche intercambiabili così come nuovi modelli di DualSense colorati.

Senza nulla togliere al modello classico, i giocatori da tempo chiedevano a gran voce nuovi modelli del loro pad PlayStation 5, desiderio poi esaudito.

Le nuove tonalità, ispirate dalla galassia, sono quelle che rispondono al nome Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink.

Ora, come riportato da Wccftech, sembra proprio che i nuovi modelli – oltre al colore – differiscano dal modello base anche per qualche altra caratteristica.

Sembra infatti che i nuovi controllerDualS ense presentino alcuni miglioramenti rispetto ai controller originali, come ad esempio molle più forti per i grilletti.

Un nuovo video teardown condiviso da TronicsFix su YouTube evidenzia infatti le modifiche strutturali, confermando quindi una maggiore resistenza dei pad.

Il video evidenzia anche alcune modifiche apportate agli stick analogici, sebbene non è ancora chiaro se questi cambiamenti influenzino di fatto qualcosa, come ad esempio i problemi di drift.

Dal canto suo, Sony non ha mai confermato che i nuovi modelli siano di fatto più performanti di quelli usciti al lancio di PS5, ragion per cui l’analisi in questione resta del tutto non ufficiale.

