Dragon Age 4: trama, multiplayer, uscita e tutto quello che sappiamo

Dragon Age 4 è il titolo provvisorio dell’attesissimo nuovo capitolo della saga, annunciato ufficialmente ai The Game Awards 2018.

Si tratta di uno dei giochi più attesi degli ultimi anni e l’ultimo capitolo del franchise, Dragon Age Inquisition, risale al lontano 2014.

Sebbene a distanza di così tanti anni il nuovo titolo sia ancora nelle prime fasi di sviluppo, abbiamo già raccolto un po’ di informazioni per capire che tipo di avventura dovremo aspettarci.

Facciamo allora il punto su tutto quello che sappiamo fino a ora sul nuovo Dragon Age.

Sempre in occasione dei The Game Awards 2018, EA e Bioware hanno mostrato un brevissimo trailer di Dragon Age 4 della durata di poco più di un minuto.

Nel breve filmato compare il motto #TheDreadWolfRises, accompagnato dall’inquietante voce di Solas, famosissimo personaggio del capitolo precedente della saga.

«Così, alla fine mi hai trovato. Sospetto che tu abbia delle domande», dirà l’elfo apostata.

Per quanto riguarda invece il misterioso hashtag comparso alla fine del video, si tratta di un chiaro riferimento a Fen’Harel, una divinità elfica che i fan di Dragon Age conoscono molto bene.

Tutti questi elementi fanno pensare al nuovo Dragon Age come a un sequel diretto dell’ultimo capitolo.

A distanza di due anni dalla pubblicazione del primo teaser, un secondo trailer è stato presentato in occasione dei The Game Awards 2020.

Questa volta è stata invece la voce di Varric, personaggio di Dragon Age 2 e Dragon Age Inquisition, a introdurre il nuovo gioco e un nuovo protagonista.

Queste ultime frasi lasciano intendere che Varric sarà nuovamente un membro principale del party, anche se al momento si tratta solo di un’ipotesi.

Il video mostra anche alcune creature sconosciute, un regno ancora inesplorato, nuovi personaggi e armi mai comparse nella saga di Dragon Age.

Un’ultima inquadratura ci mostra invece Solas che, stando ai rumor, potrebbe essere il nemico numero uno del nuovo capitolo.

Ad arricchire ulteriormente un trailer molto breve ma carico di dettagli, la sinossi ufficiale di Bioware, che recita:

Ma non è tutto. Sempre in occasione dei The Game Awards 2020, Bioware aveva pubblicato anche un interessante video dietro alle quinte.

Qui, il produttore esecutivo del gioco Mark Darrah e il senior game designer Graham Scott, hanno spiegato ai fan l’intenzione della casa produttrice di voler realizzare qualcosa di nuovo rimanendo però fedeli al vero spirito della saga di Dragon Age.

Il gioco in uscita ci regalerà quindi personaggi profondi e dalle mille sfaccettature, oltre a una serie di storie incentrate sulle persone, sulla famiglia e sull’amicizia che coinvolgeranno intensamente il giocatore.

Per quanto riguarda invece il nuovo misterioso eroe di Dragon Age 4, Christian Dailey, studio director di Bioware, ha voluto regalare ai giocatori una nuova concept art ricca di interessanti dettagli.

Just wanted to say Happy New Year to everyone. I hope all are safe and well. Here's to new beginnings… 🏹💘🏹🐲🐉🐲 pic.twitter.com/Hy22jd0swl

L’immagine mostra quello che sembra essere un arciere magico, con un’armatura diversa da quelle viste fino a ora in Dragon Age e una nuovissima arma.

Lo scorso 2 luglio, lo stesso Dailey ha voluto omaggiare i giocatori con una nuova concept art, scusandosi per la mancanza di news sul nuovo capitolo durante l’EA Play 2021 che tradiva le aspettative dei giocatori di ricevere nuove preziose informazioni.

Hi Friends – sorry for no EA Play news this year but please know that the team is heads down with a lot of momentum and making great progress. We are excited to share more when the time is right. Please stay safe and have a great weekend! @SerGoldman @dragonage pic.twitter.com/eveXFbJtgY

La figura rappresenta un membro della Casata dei Corvi, un’organizzazione di ladri, spie e assassini considerati tra i più spietati dell’universo di Dragon Age.

Un’ultima concept art postata da Dailey mostra invece un guerriero in assetto di guerra, che secondo tantissimi fan potrebbe appartenere ai Custodi Grigi, un gruppo di guerrieri dalle abilità straordinarie già comparso in Dragon Age Origins.

A rafforzare quest’idea, la criptica caption del tweet: «è tutto abbastanza grigio e appuntito?».

@SerGoldman I got you! Is this the right amount of pointy and gray?

Happy Friday all. I hope everyone is staying safe and doing well. :) 🐉⚔️🛡️🐉 pic.twitter.com/LbAmD1SKGR

— Christian Dailey (@ChristianDailey) April 30, 2021