Dragon Age 4, una nuova immagine celebra l’inizio del 2021

Dragon Age 4, nuovo episodio della saga fantasy di giochi di ruolo di casa BioWare ed Electronic Arts, è apparso sotto i riflettori durante la serata dei The Game Awards, nonostante il breve teaser trailer non abbia soddisfatto proprio tutti.

Nonostante ciò, il video ci ha introdotto al mondo di gioco anticipandoci anche l’arrivo di un nuovo eroe decisamente inedito e mosso da motivazioni ben diverse da quelle che hanno contraddistinto i protagonisti dei precedenti capitoli del franchise.

In attesa di ulteriori informazioni – e magari un primo assaggio effettivo del gameplay – il lead Christian Dailey ha condiviso via Twitter una nuova concept art realmente affascinante, la quale mostra in anteprima le magie e gli incantesimi presenti nel gioco, grazie a quello che sembrerebbe essere un vero e proprio arciere magico.

Trovate l’artwork poco più in basso:

Ricordiamo che BioWare con il nuovo gioco ha intenzione di realizzare qualcosa di facilmente riconoscibile, ma che sia fedele ai fan storici della saga, più in particolare «storie che si concentrano sulle persone intorno a voi, sulle famiglie e gli amici che vi fate».

Per quanto riguarda il gameplay, invece, il giocatore avrà un comando per rotolare ed evitare gli attacchi da parte dei nemici (abilità già vista in Dragon Age Inquisition).

Al momento in cui scriviamo, la data di uscita del nuovo Dragon Age (il quale sembra aver perso la numerazione nel titolo) non è ancora stata resa nota ufficialmente. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.