Dragon Age 4 ritarda? Arriva il progetto che vi farà ingannare l’attesa

Dragon Age 4 potrebbe non uscire a breve, visto che gli ultimi report hanno confermato che la strada è ancora lunga. Nonostante ciò, il franchise potrebbe presto rivivere su Netflix.

Dopo Dragon Age Inquisition la serie è stata infatti messa in pausa, nonostante la volontà di riportarla in auge non sia mai mancata.

Annunciato per la prima volta ai The Game Awards 2018 con un breve teaser, Dragon Age 4 è stato poi mostrato solo di sfuggita, senza purtroppo rivelare nulla di concreto sul gioco vero e proprio.

L’ultimo avvistamento risale infatti allo scorso mese di dicembre, con un nuovo trailer che non ha purtroppo svelato neppure la data di uscita.

Ora, stando a quanto riportato in anteprima da Giant Freakin Robot, Netflix avrebbe in mente di realizzare una serie live-action a tema fantasy tratta proprio dal franchise di Dragon Age.

Il colosso dello streaming, a fronte del successo ottenuto dalla prima stagione di The Witcher, ha probabilmente intuito le potenzialità di uno show tratto dalla saga di videogiochi sviluppata da BioWare.

Ambientato nel continente immaginario di Thedas, un tempo sotto il dominio dell’Impero Tevinter, il mondo di Dragon Age è popolato da esseri umani, nani, elfi e Qunari, oltre alla cosiddetta Prole Oscura, possenti draghi e demoni spaventosi.

Pur proponendo un numero realmente sorprendente di eroi, la storia fa leva su alcuni personaggi di maggior rilievo, ossia Alistair, Leliana, Morrigan, Flemeth, Cassandra Pentaghast e Varric Tethras.

L’adattamento live-action di Netflix potrebbe quindi raccontare una o più storie legate ai personaggi visti nella saga videoludica, sebbene al momento manchino informazioni concrete al riguardo.

Non è chiaro neppure se lo show ricalcherà da vicino gli eventi di uno degli episodi del franchise, che sia Dragon Age Origins, Dragon Age II, Dragon Age Inquisition o magari proprio il quarto capitolo attualmente in cantiere.

Ricordiamo che su Netflix è in arrivo anche il nuovo film animato in CGI tratto dal franchise videoludico di Monster Hunter.

Per quanto riguarda BioWare, dopo il flop di Anthem sono attualmente al lavoro su un nuovo capitolo di Mass Effect.

Nel mentre, Electronic Arts sta per rispolverare un’altra grande IP resa silente nel corso degli anni, ossia il remake di Dead Space, atteso su console next-gen.