Dragon Age 4, finalmente ci siamo: arrivano le novità!

Da ormai tempo immemore gli appassionati sono in attesa di novità per Dragon Age 4 (o qualsiasi sia il nome finale del progetto), il prossimo episodio del franchise di giochi di ruolo di casa BioWare.

Sappiamo, infatti, che il gioco è in lavorazione da diverso tempo ma, al di là dei piccolissimi dettagli che vennero riferiti alla Gamescom dello scorso agosto – con anche qualche scorcio di concept art – non ci è stato consentito di scoprire altro.

Un concept art di Dragon Age

Per fortuna, però, l’attesa non durerà molto: come annunciato da Geoff Keighley sul suo profilo Twitter ufficiale, infatti, il titolo sarà presente alla serata dei The Game Awards che, in orario italiano, si terrà nella notte tra giovedì e venerdì. Non ci è dato sapere che cosa vedremo di preciso, al di là dell’anticipazione che avremo «uno sguardo speciale sul prossimo Dragon Age di BioWare».

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2020

L’appuntamento è fissato per l’1 del mattino dell’11 dicembre in Italia, quando scopriremo quali saranno i giochi migliori dell’anno nelle diverse categorie votate dalla giuria – SpazioGames compreso. Come sempre, a intervallare queste premiazioni sarà la presentazione di trailer e nuovi videogiochi, tra cui, appunto, quella di Dragon Age.

La notizia arriva in un momento in cui BioWare è più sotto i riflettori che mai, considerando che solo poche ore fa ha vissuto delle defezioni importanti, che non dovrebbero comunque minare i suoi futuri progetti. In cantiere, infatti, c’è anche un nuovo Mass Effect, oltre al ritorno della trilogia originale del comandante Shepard.