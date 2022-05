God of War Ragnarok è tornato per venire incontro a tutti i giocatori

God of War Ragnarok è uno dei giochi più attesi del momento, tanto che ora Sony sembra aver alzato il sipario sulle funzioni di accessibilità del gioco.

Il sequel dell’acclamata esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) andrà infatti incontro ai giocatori con palesi difficoltà cognitive.

Nonostante non sia stata ancora resa nota la data di uscita del gioco, Ragnarok sembra essere una priorità per PlayStation.

Le novità sulle funzioni di accessibilità sono state pubblicate poco fa sul PS Blog ufficiale, con un lungo post che ne spiega i dettagli.

Santa Monica Studio ha illustrato una selezione delle oltre 60 opzioni di accessibilità del gioco progettate per soddisfare le esigenze dei giocatori.

Tra queste, segnaliamo in particolare:

Miglioramenti a sottotitoli e didascalie

Dimensioni del testo e delle icone

Rimappatura del controller

Modalità ad alto contrasto

«Non solo abbiamo riprogettato la nostra interfaccia utente per consentire flessibilità e leggibilità maggiori, ma abbiamo anche rimappato da zero il controller e aggiunto più personalizzazione ai nostri sistemi di combattimento e interazione», si legge nel post.

«Abbiamo conservato tutte le funzioni di accessibilità di God of War del 2018 e le abbiamo ampliate per includere oltre 60 modi di regolare l’azione di gioco in base al tuo stile e alle tue esigenze.»

E ancora, «per God of War (2018) su PC, ci siamo assicurati di riprodurre le funzionalità popolari della versione iniziale per PlayStation e di migliorarle. Siamo lieti di continuare a supportare queste funzioni in God of War Ragnarök su PS4 e PS5.»

Tra le funzioni, Santa Monica ha investito molto anche nel miglioramento del sistema di sottotitoli e didascalie, per consentire una personalizzazione e un’acquisizione di informazioni maggiori.

Restando in tema, se proprio non riuscite a fare a meno di Kratos e Atreus, recuperate anche il nostro colossale speciale, in cui facciamo il punto sul gioco in uscita.

Vero anche che in molti temono che God of War Ragnarok possa essere rinviato al prossimo anno: a fare il punto, di nuovo, ci ha pensato da poco anche l’Animation Director del nuovo action adventure.