Dopo Resident Evil 4, i fan vogliono un altro remake Capcom

Solo pochi giorni fa, Capcom ha mostrato a sorpresa il primo trailer di Resident Evil 4 Remake, rifacimento del grande classico.

La nuova versione del leggendario survival horror (che trovate anche su Amazon) arriverà infatti il 24 marzo 2023, su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam.

Il titolo – compatibile anche con PlayStation VR2 – riprenderà l’atmosfera del capitolo originale uscito anni fa su console GameCube e successivamente su un gran numero di piattaforme.

Il nuovo RE4 è stato pensato con l’obiettivo di raggiungere un livello di qualità degno degli standard moderni, tanto che le prime video comparative non tradiscono la volontà degli sviluppatori. Ora, però, sembra che l’annuncio del gioco abbia spronato i fan a chiedere a gran voce un ulteriore remake.

Come riportato anche da GamesRadar, il nuovo annuncio ha fatto parlare i fan di Resident Evil circa un possibile remake di un altro gioco molto amato: Code Veronica.

Un sondaggio apparso su Twitter ha infatti messo in luce come gli appassionati della saga di Biohazard siano più che disposti a mettere le mani su un rifacimento dell’avventura di Claire e Chris Redfield, magari dopo aver giocato il prossimo Resident Evil 4.

I dati finali hanno visto il 68,1% di oltre 23mila persone votare per la realizzazione di un remake di Resident Evil Code Veronica.

Which classic RE title do you think should get the RE Engine treatment next?

— Suzi Hunter (@TheSphereHunter) June 3, 2022