Il Mario Kart di Final Fantasy corre a tutta nostalgia, con i nuovi tracciati

Se c’è un gioco che è stato sfidato in ogni modo quello è Mario Kart, e Chocobo GP ci prova con tutte le forze sfruttando il brand di Final Fantasy.

Con Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo ha trovato un campione d’incassi senza pari, prima su Wii U e poi su Nintendo Switch.

Di recente si è anche deciso di potenziare il pacchetto di contenuti del racing game, con un season pass che proporrà nuovi tracciati da qui al 2023.

Con buona pace di Mario Kart 9, che a questo punto arriverà ancora più in ritardo di quanto potessimo sperare.

Ce la farà Chocobo GP a rappresentare un’alternativa all’amatissimo racing game di Nintendo? Chissà, di sicuro sarà una buona alternativa soprattutto per i fan di Final Fantasy.

Come per il titolo Nintendo, anche il racing game ispirato al brand di Square Enix propone tantissimi personaggi da vari episodi della saga, così come altrettanti scenari.

Alcuni di questi sono stati annunciati recentemente e, come riporta Siliconera, le location in cui ci si ritroverà a correre sono perfette per i nostalgici.

Zozo – FINAL FANTASY VI

Alexandria – FINAL FANTASY IX

Big Bridge – FINAL FANTASY V

Gold Saucer – FINAL FANTASY VII Just a few of the locations from the FINAL FANTASY series hosting circuits in #ChocoboGP! pic.twitter.com/imvMLBS0Pv — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 23, 2022

I nuovi tracciati, annunciati direttamente da Nintendo come potete vedere dal tweet qui sopra, provengono da Final Fantasy VI, IX, V e VII, e vi faranno rivere quei luoghi magici a velocità smodata.

Non saranno solo questi gli scenari, ovviamente, perché Chocobo GP farà di tutto per accontentare gli amanti della saga di JRPG.

Il tutto correndo nei panni di Cloud e Squall, entrambi personaggi già confermati come giocabili attraverso l’acquisto del season pass, oppure sbloccabili in gioco in maniera più classica.

Chocobo GP avrà dalla sua anche un’arma molto interessante. Insieme alla versione completa del gioco, infatti, verrà lanciata una versione lite ma gratuita.

Un titolo che abbiamo rivisto di recente durante l’ultimo Nintendo Direct, proprio in accoppiata con l’annuncio del nuovo season pass di Mario Kart.

