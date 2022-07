Dopo le ultime molestie, il mondo del gaming si scaglia contro i fan tossici

Se avete seguito le notizie delle ultime ore, probabilmente avrete letto delle molestie ricevute dagli sviluppatori di God of War Ragnarok e Return to Monkey Island.

Non è bastata la gioia per il ritorno della storica saga di avventure punta e clicca, che trovate su Amazon, per impedire ai fan tossici di dire la loro.

Ron Gilbert, autore di Return to Monkey Island, ha infatti deciso di non parlare più in alcun modo del gioco pubblicamente, dopo le molestie ricevute.

E non è assolutamente da meno il caso di God of War Ragnarok, con una sviluppatrice infastidita in modo pesante da un fan che voleva sapere la data di uscita.

La cosa surreale di questa vicenda è che entrambi i casi sono accaduti in circa 24 ore, generando un ammasso di critiche e reazioni davvero forti.

Tra cui quelle dell’industria del gaming che, come riporta Eurogamer.net, arrivano oggi a supporto degli sviluppatori molestati.

E che, ovviamente, si scagliano contro i fan tossici che sono stati protagonisti di questi atteggiamenti.

Tra questi c’è Neil Druckmann che, da grande fan della saga di Monkey Island, non si capacita che Ron Gilbert possa essere stato trattato in questo modo:

Wow! Even wholesome adventure games aren’t safe from toxic “fans” who know better than the original creators?!

Ron (and team), y’all keep making what YOU believe in! It looks gorgeous! I’m there day fucking one! https://t.co/3AiFyUrjUN

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 30, 2022