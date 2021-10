Un’esclusiva PS5 di lancio arriva su PC? Un leak lo “conferma”

Sony ha avuto modo di svelare in più occasioni la propria intenzione di pubblicare su PC nuove esclusive PlayStation: il prossimo potrebbe già essere stato svelato da un nuovo leak.

Si tratterebbe di Sackboy Una Grande Avventura, l’esclusiva con l’iconico protagonista di LittleBigPlanet rilasciata in contemporanea con il lancio di PS5, ma resa disponibile anche su PlayStation 4.

Un forte indizio verso il suo arrivo era già stato fornito dal leak di GeForce Now che anticipò l’arrivo di God of War su PC.

L’anticipazione venne effettivamente confermata, anche se è già stato chiarito che ad occuparsi del porting sarà uno studio minore, e non Santa Monica.

L’utente penguin6245 del popolare forum Reddit GamingLeaksAndRumors (via TechRaptor) ha infatti scoperto che l’esclusiva PlayStation sarebbe stata già individuata su SteamDB, una popolare piattaforma che compila tutti i giochi presenti sull’omonimo store di Valve.

Lo stesso staff del sito ha sottolineato nella pagina del prodotto, che potete visualizzare al seguente indirizzo, che molto probabilmente si tratta proprio di Sackboy Una Grande Avventura, nonostante non sia ancora presente il nome ufficiale.

Il nome in codice che è stato assegnato è «Steel PC», tuttavia tra le diverse build è possibile vedere anche «sumoqa», che può essere interpretato come «Sumo Digital Quality Assurance» e fornirebbe un fortissimo indizio su quale sarebbe la prossima esclusiva PlayStation in arrivo su PC.

Un’ulteriore prova sarebbe fornita da uno dei depots inseriti all’interno della pagina, segnalata come «Marmalade Content»: il leak di GeForce Now segnalava come Project Marmalade fosse il nome in codice assegnato proprio a Sackboy Una Grande Avventura.

Naturalmente al momento non c’è una certezza assoluta che questa sia la prossima esclusiva PlayStation in arrivo su PC, dato che non è ancora arrivata una conferma ufficiale in merito dai diretti interessati.

Qualora le cose dovessero cambiare e dovessero emergere ulteriori novità, vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine: nel frattempo, vi invitiamo a prendere questo rumor con le giuste precauzioni.

Se venisse confermata, siamo curiosi di scoprire come reagiranno alla notizia i fan di Bloodborne, già spazientiti dall’annuncio di God of War su PC.

La serie che ha visto nascere Sackboy negli ultimi mesi ha subito un gravissimo attacco hacker, che ha costretto gli sviluppatori a chiudere i server delle esclusive PlayStation.

Nelle ultime ore è arrivata però una parziale buona notizia: le esclusive che hanno subito gli attacchi torneranno in vita grazie a nuovi contenuti gratis.