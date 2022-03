FIFA 22 pensa già al futuro: sarebbe in arrivo una feature richiestissima

Con i campionati calcistici ormai sempre più vicini alla loro conclusione, EA Sports sta iniziando comprensibilmente a ragionare sulle novità da introdurre sul prossimo capitolo della propria simulazione calcistica, utilizzando FIFA 22 come base.

Una delle feature più richieste dalla community è infatti l’introduzione del cross play, ovvero la possibilità di giocare a FIFA 22 con amici con versioni diverse del gioco.

Electronic Arts sembrerebbe aver preso seriamente in considerazione tale idea: un report aveva già segnalato che FIFA 23 potrebbe effettivamente introdurre il cross play come una delle novità più importanti.

Ma ad anticipare i tempi potrebbe essere proprio lo stesso FIFA 22: secondo le ultime indiscrezioni, pare che gli sviluppatori vogliano utilizzare proprio l’ultimo capitolo calcistico per testare tale feature.

A riportarlo è stato il noto insider Fut Sheriff (via Dexerto), secondo il quale la feature arriverà con assoluta certezza sul prossimo capitolo della serie, ma che prima che ciò accada saranno fatti alcuni test.

Il leaker riporta che il cross play non dovrebbe essere introdotto su Ultimate Team, ma i giocatori dovrebbero comunque iniziare presto a poter giocare con i propri amici con altre versioni di FIFA 22 in altre modalità.

Cross-play will be tested in FIFA 22. Probably won't be on Ultimate Team, but is def coming in FIFA 23!

— Fut Sheriff (@FutSheriff) March 23, 2022