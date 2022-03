FIFA 22 ha rimosso il calciatore più forte di sempre: ecco che succede

FIFA 22 non offre solo la possibilità di giocare con le squadre e i calciatori più forti del momento: grazie anche alla modalità Ultimate Team, i fan possono creare i loro team da sogno, includendo anche le più grandi leggende del passato.

Uno di questi era Diego Armando Maradona, considerato da tanti fan e addetti ai lavori il calciatore più forte di sempre: da questo momento, non sarà però più possibile aggiungerlo al proprio team su FIFA 22.

Come riportato da VGC, dopo aver avviato la propria partita adesso si verrà infatti accolti da un messaggio che annuncia proprio la rimozione di El Pibe de Oro da tutte le modalità di FUT.

Sembra che l’intervento si sia ritenuto necessario a causa di una controversia legata a terze parti, che hanno obbligato EA Sports a intervenire rimuovendo Maradona dal gioco.

Di conseguenza, da questo momento non sarà più possibile trovare Diego Armando Maradona all’interno delle buste di FUT, né utilizzarlo con SBC e Draft: inoltre, il suo prezzo di mercato è stato reso fisso fino a ulteriori comunicazioni.

EA Sports ha concluso la nota comunicando tutto il proprio dispiacere per aver dovuto prendere tale decisione, augurandosi di poter aggiungere nuovamente El Pibe de Oro su FIFA 22 in futuro.

La software house non è entrata nei dettagli su cosa abbia causato la controversia, ma è probabile che si tratti di una questione legata ai diritti d’immagine dell’ex campione del mondo.

Al momento non è infatti chiaro chi possa effettivamente concedere i diritti d’immagine di Maradona, ma il tribunale argentino aveva stabilito che EA Sports aveva precedentemente trattato con una parte non autorizzata. Si dovrà dunque stabilire con chi dovrà discutere il publisher e trovare un accordo, al fine di reinserire Maradona nel gioco.

Non è la prima volta che la compagnia si ritrova costretta a rimuovere calciatori da FIFA 22, anche se in precedenza è avvenuto per motivi ben più gravi: il più recente di questi è legato all’invasione dell’Ucraina, che ha spinto EA Sports a rimuovere dal gioco tutti i calciatori russi.

In precedenza, era stato rimosso dal roster del Manchester United anche un calciatore arrestato con le accuse di aggressione e stupro.

Per lo stesso motivo, un altro calciatore del Manchester City era stato rimosso poche ore dopo il lancio di FIFA Ultimate Team, diventando paradossalmente uno dei giocatori più rari di tutto il gioco.