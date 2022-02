Dopo Deus Ex e Tomb Raider, Square delusa anche da Guardiani della Galassia

Square Enix sembra non sia molto contenta dei suoi franchise.

Uno degli ultimi grandi progetti del famoso publisher è stato Guardians of the Galaxy, un’avventura in single-player dedicata alla scalmanata banda di eroi Marvel.

Il titolo, che poggia le basi sui due film dei Guardiani della Galassia e sui suoi personaggi, sembra sia stata un’ulteriore fonte di insoddisfazione per l’azienda.

Tramite Kotaku apprendiamo che Square ha infatti espresso il suo disappunto per il numero di vendite che ha registrato il suo gioco tratto dall’universo Marvel, che si sono rivelate inferiori rispetto a quelle previste inizialmente: «nonostante le buone recensioni, le vendite del gioco al lancio hanno disatteso le nostre aspettative iniziali».

Nonostante non si sia a conoscenza del numero di copie vendute da Guardians of the Galaxy né di quelle prospettate inizialmente dal publisher, possiamo comunque sottolineare la sensazione generale che Square Enix sia ultimamente molto difficile da soddisfare.

Molti dei suoi franchise, infatti, sono stati visti dalla stessa azienda come degli insuccessi.

A partire da Tomb Raider, il reboot della storica serie con protagonista Lara Croft, percepita come una delusione viste le aspettative estremamente alte; passando per Hitman, saga che Square lasciò andare e che poi vide Hitman 3, sviluppato da IO Interactive e pubblicato in modo indipendente, recuperare in una settimana i costi di produzione.

Si potrebbe citare anche lo sparatutto cooperativo Outriders, sparito dai radar da un po’ di tempo, o anche il famoso Deus Ex, serie messa in pausa di cui al giorno d’oggi non si sa più praticamente nulla.

Sempre in tema Square Enix, sembra però che ci siano novità su quando sarà annunciato Final Fantasy VII Remake Parte 2.

Tra le altre cose, l’azienda ha deciso anche di continuare con la strategia basata sugli NFT, considerandoli come un tema molto importante.