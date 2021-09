Dopo Cyberpunk 2077 arriva un Open World? Prime novità

Cyberpunk 2077, grazie alle continue patch rilasciate da CD Projekt RED, non è certamente il gioco uscito al Day One.

Il lancio dell’action RPG in soggettiva non è stato purtroppo dei migliori, specie per quanto concerne la versione per console old-gen.

Ad ogni modo lo sviluppatore polacco ha da poco prodotto e rilasciato la nuova patch 1.31, di cui vi abbiamo parlato proprio di recente.

Per farvi un’idea dei cambiamenti apportati da questo ultimo aggiornamento, nei giorni scorsi abbiamo pubblicato anche il video confronto delle versioni console del titolo di CD Projekt.

Ora, come riportato anche da PSU, CD Projekt RED starebbe cercando un Open World Designer con esperienza nel modding, per lo sviluppo di un nuovo CRPG (Computer Role-Playing Game) in lavorazione presso lo studio.

Secondo l’annuncio di lavoro, CDPR è alla ricerca di un open-world designer «per riempire il mondo di gioco con contenuti credibili ed emozionanti che consistono anche in comunità ed eventi per il giocatore».

Al momento non c’è nessun indizio su quale potrebbe essere il misterioso progetto in cantiere: è comunque interessante notare che i modder siano davvero nel mirino di CDPR, con l’idea di aiutare nello sviluppo.

Come rivelato alcuni giorni fa, lo studio ha infatti deciso di assumere persone con esperienza per lavorare su progetti che riguardano Cyberpunk 2077 (e non solo).

Rumor indicano infatti che anche un presunto The Witcher 4 sia attualmente nelle prime fasi di sviluppo e che quindi non uscirà prima del 2025 inoltrato.

