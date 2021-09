Cyberpunk 2077, come gira su console dopo l’aggiornamento 1.31?

Continua imperterrito il lavoro di CD Projekt Red nel mettere a posto Cyberpunk 2077, con l’ennessimo aggiornamento che introduce patch ed hotfix vari.

Il titolo dei creatori di The Witcher 3: Wild Hunt è stato il caso videoludico della generazione senza dubbio, e continua a far parlare di sé ad ogni occasione.

Un caso da cui, recentemente, lo studio polacco ha dichiarato di aver imparato una lezione molto importante a seguito del lancio.

E su cui di recente ha lavorato per produrre la patch 1.31, di cui vi abbiamo parlato recentemente.

A qualche ora dall’uscita della patch arriva l’inevitabile videoconfronto delle versioni console del gioco, dal quale possiamo vedere i cambiamenti apportati dalla patch stessa.

Lo riporta Wccftech, dalle analisi del canale ElAnalistaDeBits, uno dei più quotati per quanto riguarda il lavoro tecnico di analisi.

Ecco il confronto delle versioni di Cyberpunk 2077 per tutte le console della famiglia PlayStation:

Come potete notare c’è un leggero miglioramento delle prestazioni, anche su PlayStation 4.

Il lavoro fatto su questo hardware è stato infatti relativo all’ottimizzazione del carico della GPU in fase di elaborazione, il quale sembra avere dato i suoi frutti.

Ecco invece Cyberpunk 2077 come gira dopo l’aggiornamento 1.31 sulle console Xbox:

In questo caso bisogna purtroppo segnalare come Xbox One sia ancora la piattaforma dove Cyberpunk 2077 gira peggio.

Nonostante le tantissime patch ed hotfix, CD Projekt Red non sembra aver trovato un modo per far girare in maniera degna il titolo sulla console della passata generazione Xbox.

Per quanto riguarda tutte le console old-gen, PlayStation 4 sembra quella in grado di reggere meglio il titolo, anche se un altro gioco sta facendo venire lo spauracchio della versione day one di Cyberpunk 2077.

Con una patch che, purtroppo, reintroduce un problema storico e sembra addirittura peggiorarlo nonostante tutto.

Siamo tutti in attesa quindi degli aggiornamenti definitivi per le console di attuale generazione, che purtroppo arriveranno con ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale.