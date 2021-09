Cyberpunk 2077, disponibile l’aggiornamento 1.31: ecco cosa cambia

CD Projekt ha appena annunciato che da oggi è disponibile l’aggiornamento 1.31 di Cyberpunk 2077, che servirà a risolvere ulteriori bug e problemi.

Si tratta di una patch minore che serve principalmente a sistemare errori emersi in seguito all’ultima patch di Cyberpunk 2077 e che è già possibile scaricare su tutte le piattaforme.

I fan avevano infatti già segnalato come l’aggiornamento 1.3 avesse reintrodotto uno storico bug, riuscendo addirittura a peggiorarlo: pur non venendo fatta specifica menzione nel changelog, l’augurio dei fan è dunque che adesso sia stato risolto definitivamente.

Gli sviluppatori avevano comunque promesso di avere imparato la lezione in seguito al lancio del titolo, promettendo quindi che non ripeterà gli stessi errori per i prossimi giochi.

CD Projekt non ha però mai avuto intenzione di abbandonare il suo ambizioso RPG open world, come dimostrato dalla grande quantità di aggiornamenti rilasciati negli ultimi mesi.

Di seguito, potete dunque trovare il changelog completo diffuso da CD Projekt che descrive tutti i cambiamenti introdotti dalla patch 1.31 di Cyberpunk 2077:

Gioco

Missioni e mondo aperto

Grafica

Interfaccia

Varie

Specifico per console

Patch 1.31 for Cyberpunk 2077 is now available on PC, consoles and Stadia.

Here's the list of changes for this update: https://t.co/jXTIqTMXMa pic.twitter.com/UwBzziuJ1l

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 14, 2021