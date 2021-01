Vicarious Vision in Blizzard lavorerebbe a Diablo II Remake, svela Schreier

È di poche ore fa la notizia che il noto team Vicarious Vision – molto apprezzato di recente per i lavori sul ritorno di Tony Hawk’s Pro Skater o per quelli su Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – cesserà di esistere. Questo non significa che i suoi membri smetteranno di fare videogiochi, ma che il team sarà assorbito da Blizzard Entertainment, parte del gigante Activision Blizzard, holding per la quale aveva realizzato i suoi recenti lavori.

Mentre non è chiaro quale futuro questo possa dare al franchise Tony Hawk’s (ammesso che ce ne sia uno, ma l’ottima risposta della critica ai recenti rifacimenti era promettente, in tal senso), il giornalista Jason Schreier avrebbe già scoperto dalle sue fonti a quale progetto Vicarious Vision stava lavorando e sta lavorando anche ora che è sotto Blizzard.

Vicarious Vision avrebbe iniziato a lavorare a Diablo II Remake già da un anno

Il reporter di Bloomberg, molto noto nel settore per le sue affidabili anticipazioni, afferma infatti di aver appreso che tra i progetti a cui Blizzard ha messo al lavoro i suoi nuovi membri c’è anche un remake di Diablo II, su cui lo sviluppo non è iniziato nemmeno da pochissimo. Nelle parole di Schreier:

Vicarious Vision, che ha sede ad Albany, New York, stava lavorando con Blizzard fin dallo scorso anno al franchise Diablo, compreso un remake di Diablo II, riferiscono persone familiari con i progetti che hanno chiesto di non essere identificate mentre riferivano informazioni private.

Avevamo sentito voci di corridoio che suggerivano un possibile Diablo II Remastered, che potrebbero ricollegarsi a questo progetto in essere di Blizzard. Attendiamo ora ulteriori novità, preferibilmente ufficiali, sull’indiscrezione, con Blizzard che si è limitata a confermare nei suoi annunci di aver cominciato già da qualche tempo, ben prima della fusione di queste ore, a collaborare con i ragazzi di Vicarious Vision.

Diablo II è un action RPG uscito originariamente nel 2000 su PC, a cui solo nel 2012 ha fatto seguito Diablo III.