Cuphead è un successo e c’è una novità davvero sorprendente

L’originale Cuphead si è rivelato essere gran bella sorpresa, un indie di qualità dal grande profilo artistico e dalla difficoltà elevata, proprio come il suo recente DLC.

Il franchise, che spopola anche su Amazon con un gran numero di chicche, ha da tempo fatto breccia nel cuore dei giocatori di tutto il mondo.

Cuphead The Delicious Last Course ha portato infatti una nuova isola e una nuova storia che fa da apripista a una serie di battaglie coi boss davvero ben fatte.

Ora, come riportato anche dai colleghi di Gematsu, il DLC ha già toccato un primo traguardo realmente sorprendente.

Studio MDHR ha infatti confermato che, in meno di due settimane dal lancio, The Delicious Last Course ha già venduto un milione di copie.

Il traguardo si riferisce a tutte le versioni in commercio, vale a dire PC, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4, confermando così la bontà di un prodotto tanto bello da vedere quanto da giocare.

Poco sotto, il tweet ufficiale dello sviluppatore che conferma l’importante traguardo.

#CupheadDLC has gone platinum, selling 1M copies!! As a small token of our immense thanks, we’re gifting a Nintendo Switch, Xbox Series X, and PS5 console. For a chance to win: Retweet this post, follow @StudioMDHR, and reply with the word “Cuphead” & your console preference! pic.twitter.com/SWx3KzA0ZA — Studio MDHR (@StudioMDHR) July 12, 2022

Ma non solo: il traguardo del milione di copie è stato raggiunto in tempi davvero più brevi rispetto al gioco originale, cosa questa che sottolinea quanto il franchise di Cuphead sia molto forte.

Restando in tema, avete già letto anche la recensione della serie animata Netflix dedicata proprio alle tazzine più famose del mondo dei videogiochi?