Dopo anni, i fan stanno accettando il finale di MGS V: The Phantom Pain

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain verrà senz’altro ricordato dai fan della saga, ma non tutti lo faranno per motivi troppo felici.

La fine della gestione della saga di Hideo Kojima, che trovate su Amazon, rimane ancora oggi la pietra dello scandalo per molti.

Il capitolo finale della saga è tornato tra le cronache, per così dire, perché citato anche dalla discussa campagna promozionale di Abandoned qualche tempo fa.

Un finale che a molti non è piaciuto, come un gruppo di fan che ha deciso di fare un film fan-made per creare una conclusione più degna, a loro dire, di The Phantom Pain.

Ma forse, dopo 8 anni, i giocatori stanno iniziando ad accettare lo struggente, nostalgico, e controverso finale di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Da questo momento in poi ci saranno pesanti spoiler sulla trama del videogioco di Hideo Kojima. Proseguite la lettura a vostro rischio e pericolo.

Il famigerato capitolo 46 di The Phantom Pain svela una verità scioccante: non abbiamo mai giocato nei panni del vero Big Boss.

Un finale decisamente a sorpresa che sconvolse all’epoca e lo fa tutt’ora. Su Reddit, però, i fan della saga si sono ritrovati a parlare proprio del finale.

Nella seduta di terapia collettiva sul web, ci sono dei commenti molto interessanti che iniziano a vedere il finale sotto un’altra luce:

«Non sono davvero sicuro di cosa pensare di Venom come personaggio, punto. Non mi interessa particolarmente Venom rispetto a Big Boss, rigorosamente perché Venom è pensato per essere l’avatar del giocatore di Big Boss, ma per qualche motivo ogni volta che Venom ha ottenuto una caratterizzazione che non fosse solo uno sguardo vuoto e silenzioso, era antitetico al mio approccio personale al gioco, quasi come se il modo di giocare previsto fosse lo stile di gioco psicopatico omicida.»

Venom Snake, l’alter ego che interpretiamo in The Phantom Pain, è visto in questo caso come una figura utile a capire alcune delle tematiche della poetica di Kojima.

Tanto che, alcuni, speravano che si potesse andare oltre e vedere ancora Venom:

«Mi sarebbe piaciuto che andare oltre. Giocare nei panni di Venom “Big Boss” in un remake del livello finale dell’originale Metal Gear contro Solid Snake in una battaglia impossibile da vincere che il cerchio della storia.»

Nel thread di Reddit sono molte le rivalutazioni di The Phantom Pain a dimostrazione che, in effetti, l’avatar del gioco ha effettivamente lasciato una sua eredità.

Sicuramente la trama ha avuto dei risvolti interessanti nel mondo reale, con il senno di poi, perché una vicenda di STALKER 2 ci ha ricordato molto dei dettagli di The Phantom Pain.

E se arrivasse un film, chi dovrebbe interpretare Big Boss? L’attore del momento, ovviamente.