Metal Gear Solid, il film: Pedro Pascal sarebbe un perfetto Big Boss

Il film di Metal Gear Solid è sparito dai radar ormai da diversi anni, visto che ad oggi del progetto si sa davvero molto poco, ad eccezione del protagonista e del regista.

Le uniche cose note della pellicola basata sulla saga creata da Hideo Kojima (che trovate anche su Amazon) è che sarà diretta da Jordan Vogt-Roberts e che Oscar Isaac (Moon Knight) vestirà i panni di Solid Snake.

Alcuni mesi fa è stato lo stesso Isaac a tornare a parlare del film, rivelando che al netto dei ritardi il progetto su MGS si farà e non verrà cancellato.

Ora, dopo che qualcuno ha ben pensato di usare la tecnologia delle IA per dare vita al film, un autore molto quotato come BossLogic ha deciso di immaginare Pedro Pascal (Joel di The Last of Us HBO) come Naked Snake/Big Boss.

BossLogic, disegnatore e content creator australiano che non ha certo bisogno di presentazioni, ha infatti realizzato un artwork realmente sorprendente, dedicato proprio al prossimo film di Metal Gear Solid.

Il poster immagina infatti Pascal nei panni di Big Boss, con tanto di bandana e benda sull’occhio, per un risultato finale assolutamente convincente.

Poco sotto, il tweet di Kode Abdo:

Nell’attesa di saperne di più sul film dedicato alla saga Konami (e, magari, scoprire il resto del cast ufficiale della pellicola) i fan si sono dilettati nella realizzazione di alcuni poster che vi toglieranno parecchi dubbi sul film di Metal Gear Solid.

Parlando invece dell’attore Pedro Pascal, qualcuno amerebbe vederlo anche nei “panni” di Wario in un ipotetico sequel di Super Mario Bros. – Il Film.

Infine, nelle scorse ore la cantante Donna Burke potrebbe aver svelato un indizio sull’effettiva esistenza di Metal Gear Solid 3 Remake (anche se purtroppo è poi arrivato l’aggiornamento che i fan speravano di non ricevere mai).