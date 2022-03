S.T.A.L.K.E.R. 2 cambia nome, e il motivo ci ricorda The Phantom Pain

Siamo ormai tristemente abituati a sentire aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, perpetata dalla Russia, anche nel mond0 dei videogiochi, e il di S.T.A.L.K.E.R. 2 è probabilmente uno dei più emblematici.

Il titolo di GSC Game World aveva già problemi di suo, fortunatamente “solo” legati a dinamiche lavorative, ma con la situazione in Ucraina le cose sono peggiorate.

Ben prima dei tragici fatti degli ultimi 19 giorni, S.T.A.L.K.E.R. 2 era stato già rinviato di moltissimo tempo. Una cosa che, curiosamente, all’epoca aveva fatto molto discutere.

Come potevamo pensare che si sarebbe potuta verificare una situazione del genere, la quale ha costretto il team di Kyiv a bloccare (ovviamente) i lavori per dare priorità alla salvaguardia dei dipendenti e delle famiglie.

In queste ore sono state molte le aziende videoludiche a prendere posizione sulla guerra in Ucraina, volenti o nolenti per via delle sanzioni economiche sancite dai Paesi NATO, e proprio GSC Game World è una delle ultime.

Lo fa in maniera sottile, quasi in sordina, ma con un’idea molto forte in quella che è una precisa presa di posizione data dal cambio del nome di S.T.A.L.K.E.R. 2.

Rievocando uno dei monologhi di Skull Face in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – «Non si abita un paese, si abita una lingua. Una patria è questo, e niente altro», ispirata dal lavoro del filosofo Emil Cioran – per cui una delle cose più importanti di una nazione è la propria lingua, GSC Game World ha aggiunto un sottotitolo molto importante.

Come potete vedere voi stessi dalla pagina Steam, ora il titolo completo del gioco è S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Quest’ultimo non è un errore di battitura, ma la pronuncia in lingua ucraina della famosa città legata al famigerato disastro nucleare.

Non c’è, infatti, una dichiarazione ufficiale per il cambio di nome (che è stato ufficializzato anche in tutte le immagini promozionali) ma, come asserisce anche PC Gamer, è innegabile che si tratti di una precisa presa di posizione data da questo momento storico a dir poco inusuale.

Se, solitamente, in tutto il mondo si usa scrivere Chernobyl, questa è una trascrizione dalla pronuncia data dal russo che, probabilmente, GSC Game World si vuole riprendere con questo piccolo, ma simbolico gesto.

In un momento che non possiamo che definire surreale per quanto riguarda il nostro settore, dove anche Twitch si è trovata costretta a dover sospendere i pagamenti agli streamer.

Mentre, dall’altro lato della barricata, la Russia ha addirittura annullato tutte le sanzioni contro la pirateria, per consentire ai cittadini di usufruire di tutti i servizi digitali ed aggirare il blocco delle IP.