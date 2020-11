Doom Eternal, la strage di demoni arriva finalmente su Switch!

Con gli appassionati che erano in attesa di novità, dopo che nei giorni scorsi era stato reso noto che Doom Eternal su Nintendo Switch sarebbe arrivato solo in formato digitale e non in cartuccia, era questione di poco tempo per scoprire la data del debutto – e così è stato. Attraverso un aggiornamento sul suo sito ufficiale, infatti, il publisher Bethesda Softworks ha confermato che coloro che vogliono vestire i panni del Doom Slayer sulla console ibrida di Nintendo potranno farlo a a partire dalle 00.00 ET (le 6.00 italiane) dell’8 dicembre prossimo, quando Doom Eternal uscirà ufficialmente su Switch.

Doom Eternal

A partire da questa data, infatti, attraverso Nintendo eShop potrete acquistare e scaricare lo sparatutto a base di demoni e frenesia, che avrà un peso di circa 18,8 GB, fa sapere lo sviluppatore. Viene anche ribadito che «no, non è prevista un’edizione fisica e Doom Eternal su Nintendo Switch è previsto solo come download digitale», direttamente dalle FAQ ufficiali pubblicate da Bethesda.

Il gioco, che sarà in italiano, in futuro vedrà anche l’arrivo dell’espansione The Ancient Gods: Part One uscita sulle altre piattaforme, anche se per il momento non è stata ancora diffusa una data specifica.

Come ci anticipa Bethesda in una nota ufficiale:

La mira con giroscopio arriva su DOOM Eternal per Nintendo Switch con un’opzione che ti consente di sfruttare la funzione giroscopica dei controller Joy-Con. L’opzione può essere usata insieme allo stick del Joy-Con, per una perfetta combinazione di immersione e precisione. Potrai anche mettere la prova la tua abilità in BATTLEMODE, un’esperienza multigiocatore online 2 vs 1. Uno Slayer armato fino ai denti affronta due demoni controllati da giocatori in intensi combattimenti al meglio dei cinque round.

Doom Eternal è disponibile anche su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Per conoscere meglio il titolo fate riferimento alla video recensione del nostro Domenico Musicò.