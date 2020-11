Doom Eternal troppo grande per le cartucce Switch

I videogiocatori su Nintendo Switch sono in attesa di capire quando potranno mettere le mani su Doom Eternal, uno dei titoli candidati come gioco dell’anno ai The Game Awards 2020: in merito sono giunti degli aggiornamenti di Bethesda Softworks, arrivati dopo che alcuni pre-ordini presso la catena internazionale GameStop erano stati inspiegabilmente cancellati.

Significa che lo sparatutto demoniaco non arriverà più su Switch? Assolutamente no: semplicemente, il gioco sarà pubblicato solo in formato digitale, perché le sue dimensioni sono troppo abbondanti per poterlo far stare dentro una cartuccia per Nintendo Switch. Si tratta di un problema ben noto ai possessori dell’originale Doom, che in formato fisico proponeva una parte dei dati su cartuccia, costringendo poi al download del resto. In questo caso, invece, si è deciso di tagliare la testa al toro, andando incontro a una release interamente digitale.

In una nota ufficiale diffusa ai colleghi del sito IGN USA, Bethesda ha spiegato:

Mentre Doom Eternal è al 100% nei tempi per una imminente uscita solo digitale su Nintendo Switch, l’assenza di una release di copie fisiche è ciò che ha causato la cancellazione di quei pre-ordini.

Ovviamente, i consumatori che hanno visto la cancellazione «riceveranno dei risarcimenti completi e potranno mettersi in contatto con il loro rivenditore di fiducia per ulteriori dettagli.»

Rimane ora da scoprire quando potremo mettere le mani sul gioco in questa sua nuova versione per Nintendo Switch, considerando che il publisher parla di un’uscita imminente su Nintendo eShop. Come sempre, rimanete su SpazioGames per tutti gli aggiornamenti che arriveranno in merito.

Doom Eternal è già disponibile su PC, PS4 e Xbox One: di recente abbiamo recensito la sua prima e folle espansione con tanto di video, che è stata molto apprezzata da Domenico.