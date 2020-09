Doom Eternal arriva subito su Xbox Game Pass!

Perché, quando ti compri qualcosa che hai lungamente desiderato e ti è costato anche più di un soldino, dovresti aspettare a farne sfoggio? Deve essere la domanda che si è posta anche Microsoft, che dopo aver acquisito Bethesda Softworks come parte della trattativa in conclusione per ZeniMax Media, ha deciso di calare subito la prima carta e di far arrivare l’esplosivo Doom Eternal sul suo Xbox Game Pass.

Il gioco, pluripremiato sparatutto della serie storica di id Software che abbiamo lodato nella nostra recensione per il suo stile da vendere, in gunplay e la frenesia folle che è incarnazione pura del franchise, sarà disponibile per tutti gli abbonati su Xbox One già a partire dal 1 ottobre, ossia tra solamente una settimana.

Microsoft ha già confermato che arriverà presto anche su PC, pur non fornendo una data e anticipando che gli abbonati su Windows potranno giocarci come parte del loro abbonamento «più avanti nel 2020».

«Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a nuovi gruppi di Slayer nel mondo di Doom Eternal grazie a Xbox Game Pass! Il gioco sarà disponibile con Xbox Game Pass dal 1 ottobre, e su PC più tardi nel 2020» conclude l’annuncio sul sito ufficiale Xbox, firmato dall’associate brand manager di Bethesda Softworks, Derek Salisbury.

Rimaniamo in attesa di scoprire quali altri giochi firmati Bethesda Softworks arriveranno a stretto giro sul catalogo digitale di casa Microsoft, che consente per una cifra mensile fissa pari a 9,99€ di accedere a una enorme libreria di titoli on demand – dove figurano anche tutti i videogiochi a produzione Xbox fin dal day-one, come Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 4, il futuro Halo Infinite e il recente Microsoft Flight Simulator.

Di recente Microsoft ha confermato l’arrivo dello stesso prezzo anche per il servizio su PC, dove è esaurita la fase beta, ma ha anche fatto sapere che gli oltre 150 giochi dell’ex Project xCloud fanno ora parte del pacchetto e possono essere giocati su mobile con controller compatibili.