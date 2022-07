DOOM è ora giocabile nel luogo più impensabile di sempre

DOOM è lo storico sparatutto in soggettiva creato da John Romero, il quale continua a far parlare di sé a moltissimi anni dall’uscita.

Senza nulla togliere a DOOM Eternal di Zenimax e Bethesda (che trovate in offerta su Amazon), sembra proprio che questo grande classico non passi mai di moda.

Mentre infatti in tempi non sospetti un gruppo di modder davvero molto abile ha deciso di tirare a lucido il primo DOOM introducendo il Ray Tracing e non solo, è ora il momento di un’impresa altrettanto epica.

Del resto, c’è qualcosa su cui non gira DOOM? Sicuramente non su uno scanner, sebbene ora qualcuno sia riuscito a far girare il gioco all’interno del gioco stesso.

Come riportato anche da IGN US, l’utente di YouTube kgsws ha caricato un video in cui modda il classico DOOM nel gioco stesso, prima di mostrare il gameplay effettivo di DOOM all’interno di DOOM.

Il DOOM “interno” sostituisce di fatto un muro normale e imita qualsiasi movimento del giocatore. Avvicinandosi ad esso, il nuovo DOOM occupa l’intero schermo e può essere giocato per intero prima di tornare al gioco principale.

Si tratta sicuramente di un’idea assolutamente unica, originale e davvero bizzarra, come potete ammirare voi stessi nel video sottostante.

Anche se ovviamente il tutto non ha una grande utilità pratica, si tratta senza dubbio di un altro modo divertente (e un po’ ridicolo) che i giocatori hanno trovato per giocare al classico sparatutto del 1993.

Ricordiamo del resto anche che c’è chi ha fatto girare il classico FPS anni ’90 anche su un telefono a disco rotante, una cosa di cui avevamo certamente bisogno anche senza saperlo con assoluta certezza.

Restando ancora in tema, DOOM 4, l’ambizioso progetto che venne cancellato per dare spazio al capitolo di grande successo rilasciato nel 2016, si è mostrato ai fan della saga.