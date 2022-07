Doom 4 torna a mostrarsi: spunta online il gameplay del sequel cancellato

I più grandi appassionati del franchise sparatutto di id Software ricorderanno molto bene l’annuncio di Doom 4, l’ambizioso progetto che venne cancellato per dare spazio al capitolo di grande successo rilasciato nel 2016.

Da allora non si seppe più nulla sul quarto capitolo della serie, anche se in seguito al grande successo ottenuto da Doom Eternal (in sconto su Amazon a meno di 15 euro per il Prime Day) si può ormai dire che la decisione di ripartire con un progetto inedito si rivelò vincente.

Tuttavia, gli appassionati sono sempre stati curiosi di scoprire come sarebbe stato giocare a Doom 4: oggi è possibile avere una risposta alle più grandi curiosità grazie al canale YouTube Noclip, dedicato ai documentari sui videogiochi (via IGN.com).

I content creator hanno infatti svelato di essere riusciti ad ottenere un video gameplay di sviluppo direttamente da Bethesda e id Software, che mostra nel dettaglio quanto avrebbe potuto essere diverso il successore di Doom 3: potete scoprirlo voi stessi qui di seguito.

Riprendendo le atmosfere già rivisitate nel terzo capitolo, sembra infatti che Doom 4 avrebbe avuto un approccio più simile a un survival horror shooter, a differenza dei titoli ad alta adrenalina e azione che abbiamo apprezzato negli ultimi anni.

Alcune parti di questo video prototipo sembrano inoltre ricordare Rage, un altro progetto realizzato da id Software che, con molta probabilità, potrebbe essere stato ispirato proprio da questo sequel cancellato.

Ma come mai il progetto non riuscì mai a vedere la luce? Avevano risposto a questa domanda gli stessi sviluppatori qualche anno fa, sottolineando che, semplicemente, non stava raggiungendo i risultati che il team avrebbe voluto.